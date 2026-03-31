La importancia de retomar el plan hídrico

Pasadas varias semanas por la emergencia con las inundaciones en el sur, el vicegobernador Miguel Acevedo afirmó que se retomarán las tareas para la finalización del Plan Hídrico Estratégico Integral de Tucumán.
Se trata del trabajo que se llevó a cabo entre 2017 y 2019, después de la terribles crecientes que devastaron La Madrid, a raíz de la cual se formó una comisión con expertos de las diferentes áreas provinciales y nacionales, así como de la Universidad y de ONG, para abordar de manera amplia y exhaustiva el problema.
El vicegobernador dijo que el tema venía en conversaciones con el gobernador, Osvaldo Jaldo, desde diciembre, cuando se trazaron los asuntos a abordar durante 2026. “Vamos a darle continuidad a eso formando una nueva comisión e invitando a la universidad... y a todos los actores de Tucumán que permitan poner una planificación”, explicó.
El trabajo desarrollado se declaró de interés provincial a través de la Ley 9.209 y abarca: Plan de contingencia para la localidad de La Madrid y zonas aledañas; Estudio de la cuenta Marapa - San Francisco; y Lineamientos para la elaboración de los planes hídricos estratégicos de la Provincia.
Aunque los funcionarios dijeron que algunas obras se hicieron desde que se culminó esa tarea, está claro que no hubo un desarrollo integral de todo lo que era necesario. Como los años siguientes a 2019 fueron más secos, el empuje de los primeros tiempos fue decayendo, a punto tal que en 2023, cuando desde la Nación se pidió a las distintas áreas de la Provincia un informe sobre obras públicas importantes para llevar a cabo, este plan integral quedó relegado.
Ahora, como se sabe, también hubo pedidos desde la oposición para reactivar esta comisión. Al mismo tiempo, mientras se desarrollaba la ayuda por la nueva emergencia de La Madrid, varios expertos consultados dieron cuenta de qué cosas se habían hecho y qué otras habían sido dejadas de lado. Una conclusión importante ha sido que hay que hacer nuevos estudios para tener datos actualizados para trabajar en las diferentes cuencas
Es de esperar que este nuevo impulso lleve a decisiones tanto para ejecutar con precisión y de acuerdo a un programa cierto las obras necesarias como para buscar el modo de conseguir financiación importante en los casos que sea necesario. También se deben reactivar los comités de cuenca, en los que intervienen provincias como Santiago del Estero y Catamarca junto a Tucumán, a fin de que se coordine la forme de llevar a cabo las tareas que debieron realizarse en estos años y quedaron en el olvido.