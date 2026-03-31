La importancia de retomar el plan hídrico

Es de esperar que este nuevo impulso lleve a decisiones tanto para ejecutar con precisión y de acuerdo a un programa cierto las obras necesarias como para buscar el modo de conseguir financiación importante en los casos que sea necesario. También se deben reactivar los comités de cuenca, en los que intervienen provincias como Santiago del Estero y Catamarca junto a Tucumán, a fin de que se coordine la forme de llevar a cabo las tareas que debieron realizarse en estos años y quedaron en el olvido.