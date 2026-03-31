El semáforo de Falcioni: los que ganaron y perdieron terreno en el nuevo Atlético Tucumán

2. Franco Nicola. Con Hugo Colace peleaba un puesto en la periferia; con Falcioni se convirtió en el eje del ataque. Su rol es ahora estratégico: juega "suelto", por detrás del "9" en el 4-4-1-1, y se compromete con la recuperación en el repliegue. Esta reconversión, en la que deja la banda para cerrarse al medio, le dio frutos inmediatos: marcó de cabeza ante Aldosivi y fue la figura ante Gimnasia con una asistencia. Hoy es una fija.