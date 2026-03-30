Nobleza obliga: Leandro Díaz, el goleador que Atlético necesita pero que el hincha no perdona

El argumento no se agota en la estadística: se percibe en el campo. Cuando Díaz se ausentó por lesión, Abeldaño mostró entrega e incluso marcó en la derrota contra Instituto, pero pareció faltarle compañía y peso en el área. Al mirar el banco, las opciones se agotan: Ramiro Ruiz Rodríguez no es considerado como “9” y Manuel Brondo, la última alternativa, no ha logrado ganar el puesto con los minutos sumados desde el banco.