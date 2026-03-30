Mountain bike: de la cima del mundo al próximo desafío

Muy distinta es la situación de Leila Luque. La biker también saboreó la gloria en los Nevados Chillán, al quedarse con el oro en la categoría Master B1, pero su regreso estuvo marcado por la incertidumbre. A diferencia de Gasco, su presencia en el Campeonato Argentino no está asegurada. Y no por falta de ganas. “Por cuestiones económicas aún no tengo definido si voy a poder competir”, confesó con sinceridad. La frase refleja una realidad frecuente en el deporte amateur y federado: el talento muchas veces debe convivir con limitaciones que condicionan el calendario. Aun así, la campeona no pierde el entusiasmo. “Tengo muchísimas ganas y me siento muy bien. Espero poder viajar”, agregó.