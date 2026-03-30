Tucumán Central ya trabaja pensando en San Martín de Formosa

Con un amistoso ante San José en el predio de Bajo Hondo, Tucumán Central reanudó la actividad pensando en el compromiso del domingo desde las 16 ante San Martín de Formosa, por la tercera fecha del grupo 2 del Federal A. Los formoseños vienen de quedar libre en segunda fecha, pero aprovecharon para disputar su duelo con Racing por la Copa Argentina, donde cayó por 1 a 0. Son dirigidos por Marcelo Rubino (de largo recorrido en el fútbol tucumano) y sus futbolistas más conocidos son los volantes Ricardo Tapia (ex San Jorge) y Gervasio Núñez (ex Atlético).