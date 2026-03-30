Tucumán Central ya trabaja pensando en San Martín de Formosa

Con un amistoso ante San José en el predio de Bajo Hondo, Tucumán Central reanudó la actividad pensando en el compromiso del domingo desde las 16 ante San Martín de Formosa, por la tercera fecha del grupo 2 del Federal A. Los formoseños vienen de quedar libre en segunda fecha, pero aprovecharon para disputar su duelo con Racing por la Copa Argentina, donde cayó por 1 a 0. Son dirigidos por Marcelo Rubino (de largo recorrido en el fútbol tucumano) y sus futbolistas más conocidos son los volantes Ricardo Tapia (ex San Jorge) y Gervasio Núñez (ex Atlético).
El técnico del “Rojo”, Walter Arrieta, ya podrá contar con el Ramiro “Pollo” Alderete que finalmente fue habilitado por la AFA; el lateral derecho ingresaría al equipo titular.
El cuerpo técnico de Villa Alem dispuso que los suplentes que no jugaron en Chaco ante Defensores de Puerto Vilelas y los jugadores que no formaron parte de la delegación sumen minutos en el duelo frente a los “Panceros”. Los titulares hicieron trabajos físicos a las órdenes de Sebastián Del Carril.
Por su parte, Maximiliano Martínez poco a poco sigue trabajando para ponerse a la par del grupo. En tanto, Fabricio Bedmar espera su pase desde Brasil. Además, el defensor central tuvo un fuerte golpe en el tobillo derecho, y trabaja con los hermanos Rodrigo y Germán Moreno en su recuperación.
El plantel continuará con las prácticas en Bajo Hondo salvo el jueves, que lo harán en el estadio del club.