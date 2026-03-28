Federal A: Tucumán Central no pudo ante Defensores en Chaco

En términos generales, Tucumán Central tuvo más posesión, más tiros de esquina y más tiros libres, pero la eficacia individual y colectiva fue insuficiente frente a un equipo que aprovechó la única oportunidad clara. La derrota deja a los tucumanos con la sensación de que el marcador no refleja del todo la intención de juego, pero sí evidencia la falta de herramientas para ganar partidos cerrados en esta categoría.