Federal A: Tucumán Central no pudo ante Defensores en Chaco

Tucumán Central sufrió un duro traspié en la segunda fecha del Federal A, al perder 1-0 ante Defensores de Puerto de Vilelas. El resultado dejó a los tucumanos con tres puntos y evidencia que, a pesar de tener momentos de control y dominio, carecieron de herramientas ofensivas para transformar el juego en goles.
El gol tempranero de Gonzalo Ríos, a los 7’ del primer tiempo tras una combinación por derecha entre Gonzalo Cañete y Bruno Prieto, terminó siendo determinante. Defensores golpeó primero y supo mantener la ventaja gracias a la eficacia de su arquero Leandro Ledesma y a un planteo táctico inteligente.
Tucumán Central mostró algunos destellos, pero nunca logró claridad en los últimos metros. Su mejor chance llegó en la primera mitad: un mano a mano de Daniel Gómez, que fue neutralizado de manera sobresaliente por Ledesma. Ese momento resumió la dificultad del equipo tucumano para concretar: tuvo posesión, generó tiros de esquina y tiros libres, pero faltó precisión, creatividad y coordinación en el área rival.
Otro factor que condicionó la ofensiva fue la posposición adelantada de sus delanteros. Gómez y Benjamín Ruiz Rodríguez quedaron en fuera de juego en varias ocasiones, lo que frustró ataques que podían haber cambiado la historia del partido. Incluso el ingreso de Damián Ovejero por Ezequiel Martínez en el segundo tiempo, pensado para aportar más profundidad, no logró modificar la dinámica ni generar peligro efectivo.
El segundo tiempo mostró un ida y vuelta donde Tucumán Central intentó reaccionar. Sin embargo, el local estuvo cerca de aumentar la ventaja: Cañete estrelló un remate en el palo y Gustavo Carvallo impactó el travesaño con un cabezazo. Mientras tanto, los tucumanos no lograron capitalizar su dominio en el juego, y su incapacidad para definir resultó decisiva.
En términos generales, Tucumán Central tuvo más posesión, más tiros de esquina y más tiros libres, pero la eficacia individual y colectiva fue insuficiente frente a un equipo que aprovechó la única oportunidad clara. La derrota deja a los tucumanos con la sensación de que el marcador no refleja del todo la intención de juego, pero sí evidencia la falta de herramientas para ganar partidos cerrados en esta categoría.
Ahora, el equipo dirigido por Walter Arrieta regresará al Jardín de la República con la obligación de corregir errores y buscar soluciones ofensivas. Su próximo compromiso será frente a San Martín de Formosa, un rival que llega con hambre de revancha tras perder el ascenso en 2025 frente a Rafaela, y luego tendrá que medirse por la Copa Argentina ante Racing.
La caída en Resistencia deja varias conclusiones para Tucumán Central. Por un lado, la necesidad de mayor claridad y precisión en los últimos metros. Por otro lado, la urgente corrección en los movimientos de los delanteros para evitar posiciones adelantadas. Y por último, el imperativo de optimizar los cambios y variantes para que generen impacto real en el juego.
“Aún jugando mal tuvimos situaciones para empatar. Esto recién comienza, tenemos que levantar la cabeza y seguir”, aseguró Daniel Moyano, arquero del “Rojo”.
En síntesis, Tucumán Central regresa sin invicto y con un sabor amargo, conociendo la dificultad del Federal A y la importancia de concretar las chances que se generen. Mientras Defensores celebró un histórico triunfo, los tucumanos deberán mirar hacia adelante y buscar soluciones rápidas para no perder terreno en un grupo donde cada punto es vital.
Síntesis del partido
Defensores de Puerto de Vilelas: Leandro Ledesma;
Bruno Prieto; Brian Berlo, Facundo Lallana y Nahuel Molina; Gonzalo Cañete, Lautaro Ramírez Remotti, Leonel Niz y Rodrigo Montenegro; Gonzalo Rios y Gustavo Carvallo. DT: Joaquín Espindola.
Tucumán Central: Daniel Moyano; Agustín Smith, Franco Barrera, Nahuel Duarte y Ezequiel Martínez; Matías Smith, Matías Perdigón, César Abregú y Brahian Collante; Benjamín Ruiz Rodríguez y Daniel Gómez. DT: Walter Arrieta.
Gol: 7’ PT: Gonzalo Ríos (D)
Cambios:
45’ ST: Damián Ovejero por Martínez (TC)
57’ ST: Valentín Montenegro por Ruiz Rodríguez (TC)
57’ ST: Carlos Juárez por Abregú (TC)
57’ ST: Maximiliano Acevedo por Niz (D)
63’ ST: Felipe Estrada por Gómez (TC)
63’ ST: Lucas Sánchez por Perdigón (TC)
66’ ST: José Sánchez por Berlo (D)
78’ ST: Lautaro Larrazabal por Cañete (D)
78’ ST: Jonathan Canario por Carvallo (D)
78’ ST: Gonzalo Ojeda por Ríos (D)
Cancha: Sarmiento (local Defensores).
Arbitro: Franco Rioja (Misiones).