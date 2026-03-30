Condenan a “Orejudo” Silva a siete años y seis meses de prisión por un violento robo en Concepción

Mario Rolando Silva (45), conocido como “Orejudo”, fue condenado a siete años y seis meses de prisión efectiva por un violento asalto ocurrido en marzo de 2025 en el barrio San Martín, en la ciudad de Concepción. El tribunal lo declaró, además, reincidente por cuarta vez.
El veredicto se conoció este lunes, al finalizar el debate oral y público llevado a cabo en el Centro Judicial Concepción. La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, encabezada por Héctor Fabián Assad, logró acreditar la responsabilidad penal del imputado en el hecho.
El hecho
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el episodio ocurrió el 8 de marzo de 2025, alrededor de las 4 de la madrugada, en una vivienda ubicada en la primera cuadra de calle Yapeyú.
Según se probó en el juicio, Silva actuó en conjunto con una mujer. Para ingresar al domicilio, trepó por la reja de una casa vecina, accedió al techo y desde allí descendió al fondo de la propiedad.
Una vez dentro, sorprendió a la propietaria, a quien golpeó, amordazó y ató de pies y manos. Durante el ataque, incluso llegó a colocarle una bolsa en la cabeza para inmovilizarla.
El acusado se apoderó de dinero en efectivo, ropa, calzado y otros elementos de valor. Luego escapó por los techos, donde entregó el botín a su cómplice. Sin embargo, fue advertido por testigos cuando huía saltando hacia viviendas linderas.
Reincidencia y condena
El tribunal unipersonal, a cargo del juez Sergio Altamirano, lo condenó como coautor del delito de robo agravado por escalamiento, en carácter de consumado.
Al momento de fijar la pena, el magistrado valoró especialmente los antecedentes del imputado, quien cuenta con un extenso prontuario y fue declarado reincidente por cuarta vez.