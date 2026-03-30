Secciones
Seguridad

Condenan a “Orejudo” Silva a siete años y seis meses de prisión por un violento robo en Concepción
Condenan a “Orejudo” Silva a siete años y seis meses de prisión por un violento robo en Concepción
Hace 1 Hs

Mario Rolando Silva (45), conocido como “Orejudo”, fue condenado a siete años y seis meses de prisión efectiva por un violento asalto ocurrido en marzo de 2025 en el barrio San Martín, en la ciudad de Concepción. El tribunal lo declaró, además, reincidente por cuarta vez.

El veredicto se conoció este lunes, al finalizar el debate oral y público llevado a cabo en el Centro Judicial Concepción. La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, encabezada por Héctor Fabián Assad, logró acreditar la responsabilidad penal del imputado en el hecho.

El hecho

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el episodio ocurrió el 8 de marzo de 2025, alrededor de las 4 de la madrugada, en una vivienda ubicada en la primera cuadra de calle Yapeyú.

Según se probó en el juicio, Silva actuó en conjunto con una mujer. Para ingresar al domicilio, trepó por la reja de una casa vecina, accedió al techo y desde allí descendió al fondo de la propiedad.

Una vez dentro, sorprendió a la propietaria, a quien golpeó, amordazó y ató de pies y manos. Durante el ataque, incluso llegó a colocarle una bolsa en la cabeza para inmovilizarla.

El acusado se apoderó de dinero en efectivo, ropa, calzado y otros elementos de valor. Luego escapó por los techos, donde entregó el botín a su cómplice. Sin embargo, fue advertido por testigos cuando huía saltando hacia viviendas linderas.

Reincidencia y condena

El tribunal unipersonal, a cargo del juez Sergio Altamirano, lo condenó como coautor del delito de robo agravado por escalamiento, en carácter de consumado.

Al momento de fijar la pena, el magistrado valoró especialmente los antecedentes del imputado, quien cuenta con un extenso prontuario y fue declarado reincidente por cuarta vez.

Temas TucumánConcepción
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT
1

Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT

Agravios a Mercedes Sosa: No hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo
2

Agravios a Mercedes Sosa: "No hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo"

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones
3

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino
4

Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia
5

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Unidad en el peronismo: “el gobernador no cumplió”, aseguró Pablo Yedlin
6

Unidad en el peronismo: “el gobernador no cumplió”, aseguró Pablo Yedlin

Más Noticias
Agravios a Mercedes Sosa: No hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo

Agravios a Mercedes Sosa: "No hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo"

Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT

Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT

Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino

Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino

Santa Fe: operan a uno de los alumnos heridos en el ataque escolar y su estado es crítico

Santa Fe: operan a uno de los alumnos heridos en el ataque escolar y su estado es crítico

Docentes revelan que el tirador de Santa Fe era un buen alumno y sin conflictos

Docentes revelan que el tirador de Santa Fe era "un buen alumno" y sin conflictos

Horror en una escuela de Santa Fe: un alumno mató a un compañero e hirió a otros dos

Horror en una escuela de Santa Fe: un alumno mató a un compañero e hirió a otros dos

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Comentarios