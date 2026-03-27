Tras el anuncio de reducción de encajes bancarios, el dólar oficial subió y terminó arriba de los $1.400

El analista de mercados Christian Buteler explicó el trasfondo de la decisión: "el Gobierno decidió aflojar el apretón monetario que había implementado para poder comprar dólares sin que suba el tipo de cambio, pero eso le impacta en la actividad económica, con una caída en los sectores más asociados al consumo y también un aumento en la mora del crédito". En la misma línea, agregó: "Lo que se busca es dejar algo más de pesos en la calle, lo que impulsa una baja en la tasa y puede generar un repunte en la actividad. Son más pesos que quedan sueltos en la calle y la medida va en ese camino: dar más disponibilidad de pesos a los bancos".