Tras el anuncio de reducción de encajes bancarios, el dólar oficial subió y terminó arriba de los $1.400

Luego del anuncio de reducción de encajes que hizo el Banco Central de la República Argentina (BCRA),el dólar oficial terminó la semana al alza. En la jornada de este viernes, la divisa avanzó $15 y terminó a $1.405 para la venta en las pizarras del Banco Nación. Sin embargo, en el balance semanal retrocedió cinco unidades.
El tipo de cambio mayorista, por su parte, subió $14,50 y terminó a $1.382,50, para interrumpir una serie de tres caídas consecutivas. El BCRA informó que la banda superior del esquema cambiario se ubicó en los $1.649,13, que dejó al dólar oficial a $266,63 de ese límite para la libre flotación.
En tanto, los dólares financieros operaron con subas pronunciadas en la rueda de hoy. El MEP operó a $1.421,35, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) a $1.470,12.
Por su parte, el dólar "blue" volvió a operar a “contramano” del oficial, con una baja de 10 unidades o 0,7%, a $1.415 para la venta.
La decisión del Banco Central de bajar los encajes desde abril para darle impulso a la actividad económica
El Banco Central decidió bajar los encajes bancarios cinco puntos porcentuales a partir de abril, en una medida que apunta a liberar liquidez en el sistema financiero y facilitar el acceso al crédito. La decisión permitirá a los bancos contar con más fondos para prestar, con la expectativa de reactivar la economía y reducir las tasas de los préstamos en un contexto marcado por la elevada morosidad.
La resolución fue tomada por el Directorio que preside Santiago Bausili, que optó por no prorrogar la norma que había establecido un incremento transitorio de 5 puntos en los encajes en bonos. Esa disposición había sido sancionada en agosto y luego renovada en noviembre, con vigencia hasta el 31 de marzo.
Con este cambio, el BCRA deja atrás el nivel más alto de encajes registrado en los últimos 30 años. La medida se enmarca en la estrategia oficial de acelerar la remonetización de la economía, en busca de impulsar la actividad en medio de un ciclo recesivo.
En este sentido, la política monetaria muestra un giro respecto del sesgo contractivo que venía predominando. De hecho, en febrero la base monetaria registró una caída del 1% en términos reales, reflejando la dureza del ajuste previo.
El analista de mercados Christian Buteler explicó el trasfondo de la decisión: "el Gobierno decidió aflojar el apretón monetario que había implementado para poder comprar dólares sin que suba el tipo de cambio, pero eso le impacta en la actividad económica, con una caída en los sectores más asociados al consumo y también un aumento en la mora del crédito". En la misma línea, agregó: "Lo que se busca es dejar algo más de pesos en la calle, lo que impulsa una baja en la tasa y puede generar un repunte en la actividad. Son más pesos que quedan sueltos en la calle y la medida va en ese camino: dar más disponibilidad de pesos a los bancos".