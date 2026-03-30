A 50 años del golpe, la memoria se construye en imágenes y palabras

En el marco de un nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976, se realizará en la ciudad una jornada de reflexión y encuentro bajo el título “Memoria, Fotoperiodismo y Democracia”, una propuesta que busca poner en valor el rol de la fotografía como testimonio clave de la historia reciente argentina.
La actividad, de carácter libre y gratuito, tendrá lugar el lunes 30 de marzo a las 19 en el Auditorio San Miguel Arcángel (Monteagudo 115), y reunirá a referentes del ámbito periodístico y de los derechos humanos en un espacio que combina debate, proyección audiovisual y exposición fotográfica.
Uno de los ejes centrales será la mesa panel “La fotografía como documento en tiempos de democracia”, que contará con la participación de Franco Vera, Sofía Romera Zanoli y Guillermo del Pino. Allí se abordará el valor del fotoperiodismo no solo como registro de los hechos, sino también como herramienta de construcción de memoria colectiva.
La jornada incluirá además la proyección del documental “Pozo de Vargas – El fondo de la memoria”, una obra que recupera uno de los sitios emblemáticos del terrorismo de Estado en Tucumán, aportando una mirada profunda sobre los procesos de memoria, verdad y justicia.
Como cierre, se inaugurará la muestra “50 años – Nunca Más”, perteneciente a la Fototeca de ARGRA, que reúne imágenes significativas vinculadas a la última dictadura y a la lucha sostenida por los derechos humanos en el país.
Desde la organización señalaron que el objetivo es “reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia”, al tiempo que se promueve la participación de la comunidad en instancias que fortalezcan la democracia.
A medio siglo del quiebre institucional, la propuesta invita a detenerse, mirar y pensar: porque en cada imagen también se juega una parte de la historia.