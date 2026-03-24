A 50 años del Golpe de Estado

A la luz de los años, queda claro que todos los actores de esta trama tuvieron la oportunidad de construir un país mejor, de encontrar el camino de la reconciliación, de construir un camino conjunto que nos conduzca a un futuro de paz, pero que, al menos hasta el momento, ha sido desaprovechado. De hecho, habitamos un país que todavía no halló soluciones a discusiones centrales para la vida democrática, como la de encontrar en el pasado lecciones que nos ayuden a proyectar un futuro mejor.