La Justicia francesa rechazó la demanda del Cardiff por la muerte de Emiliano Sala

El caso de Emiliano Sala sumó un nuevo capítulo judicial. A más de siete años de la tragedia que conmocionó al mundo del fútbol, la Justicia francesa tomó una decisión clave en la disputa entre clubes: rechazó la demanda presentada por el Cardiff City contra el Nantes.
El delantero argentino, nacido en Progreso, Santa Fe, había sido transferido en enero de 2019 desde el conjunto francés al club galés por 17 millones de euros, en lo que representaba el fichaje más caro en la historia del Cardiff. Sin embargo, nunca llegó a debutar.
El 21 de enero de ese año, a los 28 años, Sala falleció cuando el avión privado en el que viajaba desde Francia hacia Gales cayó al Canal de la Mancha. Días después, los restos de la aeronave fueron hallados con el cuerpo del futbolista en su interior, mientras que el piloto, David Ibbotson, nunca fue encontrado.
A partir de ese momento se abrió una extensa batalla legal. El Cardiff inició acciones contra el Nantes al considerar que la muerte del jugador le generó un perjuicio económico y deportivo significativo, ya que había realizado una inversión millonaria por un futbolista que no pudo utilizar.
El reclamo alcanzaba los 122,2 millones de euros, una cifra que incluía distintos conceptos vinculados al traspaso y sus consecuencias. Sin embargo, este 30 de marzo de 2026, el Tribunal de Comercio de Nantes desestimó la demanda al considerar que no existían fundamentos suficientes para que prosperara.
El fallo representa un golpe para el club galés y cierra uno de los capítulos más importantes de un conflicto judicial que se extendió durante años. De todos modos, el caso aún no está completamente cerrado, ya que existen otras aristas legales vinculadas a la tragedia que podrían seguir su curso en distintos ámbitos.
La historia de Sala, marcada por el sueño europeo y un final trágico, sigue teniendo repercusiones tanto en el plano deportivo como en el judicial.