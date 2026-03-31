Secciones
SociedadEducación

Un espacio para debatir a la Argentina en primera persona: cómo participar

La Fundación Nueva Generación Argentina abrió la convocatoria para Joven Argentina 2026, un programa de formación y debate que se desarrollará entre mayo y octubre, con becas disponibles y cierre de inscripción en la última semana de abril.

CONVOCATORIA. Jóvenes de entre 18 y 30 años pueden postularse al programa Joven Argentina, un espacio de debate y formación con referentes de distintos sectores del país. CONVOCATORIA. Jóvenes de entre 18 y 30 años pueden postularse al programa Joven Argentina, un espacio de debate y formación con referentes de distintos sectores del país. / FNGA
Hace 2 Hs

Una mesa, varias sillas y una conversación que no baja línea, sino que abre preguntas. Así funciona Joven Argentina, el programa de la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) que vuelve en 2026 con una nueva convocatoria para jóvenes que quieran involucrarse en lo público desde otro lugar.

Lejos del formato tradicional de clase, la propuesta gira en torno al intercambio: cada encuentro reúne a estudiantes y jóvenes profesionales con referentes de distintos sectores para discutir temas que atraviesan la realidad del país. Política, economía, relaciones internacionales y ambiente no aparecen como materias aisladas, sino como parte de una misma conversación.

Desde su creación en 1990, el programa ya formó una red de más de 1.400 participantes. La idea no es solo transmitir contenidos, sino construir una mirada: formar líderes con perspectiva global, compromiso social y sensibilidad frente a los desafíos actuales.

Un espacio de debate, no de respuestas cerradas

El corazón del programa está en su dinámica. Cada edición propone un formato de mesa redonda donde el diálogo es central: no hay una sola voz ni una única postura.

A lo largo del ciclo, los participantes:

- Analizan los principales temas de la agenda pública

- Escuchan distintas perspectivas sobre política y economía

- Debaten sobre el rol de Argentina en el mundo

- Ponen el foco en problemáticas ambientales urgentes

Los encuentros serán presenciales, los lunes a las 21.30, entre mayo y octubre de 2026.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años, tanto estudiantes como profesionales, que tengan interés en los asuntos públicos y ganas de participar activamente en debates.

Uno de los ejes del programa es justamente la diversidad de miradas. Por eso, se buscan perfiles distintos, con recorridos e ideas variadas, que enriquezcan el intercambio.

Cómo postularse

La inscripción ya está abierta y hay tiempo hasta la última semana de abril para completar el formulario.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/Q6xXKSudX3SbV59m7

También se puede acceder al enlace escaneando el QR del posteo o desde el LinkTree de la Fundación.

En tiempos donde el debate público suele volverse ruido, propuestas como esta buscan otra cosa: frenar, escuchar y pensar. No para llegar a una única respuesta, sino para entender mejor las preguntas.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Si te gusta crear contenido, este voluntariado puede ser tu próxima experiencia

Si te gusta crear contenido, este voluntariado puede ser tu próxima experiencia

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop

Lo más popular
Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas
1

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición
2

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes
3

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h
4

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas
5

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal
6

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Más Noticias
“No es solo un huevo de Pascua, es una experiencia”: así son los nuevos huevos en gajos que se venden en Tucumán

“No es solo un huevo de Pascua, es una experiencia”: así son los nuevos huevos en gajos que se venden en Tucumán

Préstamos Anses: ¿cuándo podrían volver y de cuánto será el nuevo tope?

Préstamos Anses: ¿cuándo podrían volver y de cuánto será el nuevo tope?

La humanidad volverá a la Luna: cuándo y a qué hora es el despegue de Artemis II

La humanidad volverá a la Luna: cuándo y a qué hora es el despegue de Artemis II

El tiempo en Tucumán: el calor no aflojará y podría llover durante la tarde

El tiempo en Tucumán: el calor no aflojará y podría llover durante la tarde

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Qué esperar del cierre de marzo: la energía que gobernará a los signos del horóscopo chino, según Ludovica Squirru

Qué esperar del cierre de marzo: la energía que gobernará a los signos del horóscopo chino, según Ludovica Squirru

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Paro universitario: Adiunt exige que se aplique la Ley de financiamiento

Paro universitario: Adiunt exige que se aplique la Ley de financiamiento

Comentarios