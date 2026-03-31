Un espacio para debatir a la Argentina en primera persona: cómo participar
La Fundación Nueva Generación Argentina abrió la convocatoria para Joven Argentina 2026, un programa de formación y debate que se desarrollará entre mayo y octubre, con becas disponibles y cierre de inscripción en la última semana de abril.
Una mesa, varias sillas y una conversación que no baja línea, sino que abre preguntas. Así funciona Joven Argentina, el programa de la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) que vuelve en 2026 con una nueva convocatoria para jóvenes que quieran involucrarse en lo público desde otro lugar.
Lejos del formato tradicional de clase, la propuesta gira en torno al intercambio: cada encuentro reúne a estudiantes y jóvenes profesionales con referentes de distintos sectores para discutir temas que atraviesan la realidad del país. Política, economía, relaciones internacionales y ambiente no aparecen como materias aisladas, sino como parte de una misma conversación.
Desde su creación en 1990, el programa ya formó una red de más de 1.400 participantes. La idea no es solo transmitir contenidos, sino construir una mirada: formar líderes con perspectiva global, compromiso social y sensibilidad frente a los desafíos actuales.
Un espacio de debate, no de respuestas cerradas
El corazón del programa está en su dinámica. Cada edición propone un formato de mesa redonda donde el diálogo es central: no hay una sola voz ni una única postura.
A lo largo del ciclo, los participantes:
- Analizan los principales temas de la agenda pública
- Escuchan distintas perspectivas sobre política y economía
- Debaten sobre el rol de Argentina en el mundo
- Ponen el foco en problemáticas ambientales urgentes
Los encuentros serán presenciales, los lunes a las 21.30, entre mayo y octubre de 2026.
Quiénes pueden participar
La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años, tanto estudiantes como profesionales, que tengan interés en los asuntos públicos y ganas de participar activamente en debates.
Uno de los ejes del programa es justamente la diversidad de miradas. Por eso, se buscan perfiles distintos, con recorridos e ideas variadas, que enriquezcan el intercambio.
Cómo postularse
La inscripción ya está abierta y hay tiempo hasta la última semana de abril para completar el formulario.
Formulario de inscripción: https://forms.gle/Q6xXKSudX3SbV59m7
También se puede acceder al enlace escaneando el QR del posteo o desde el LinkTree de la Fundación.
En tiempos donde el debate público suele volverse ruido, propuestas como esta buscan otra cosa: frenar, escuchar y pensar. No para llegar a una única respuesta, sino para entender mejor las preguntas.