Cómo y dónde funciona la castración gratuita de gatos y perros en Tucumán y por qué no se admiten animales en ciertas condiciones

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso este lunes un tráiler en el Hipódromo para castraciones gratuitas de gatos y perros, que rápidamente cubrió la demanda disponible hasta el viernes. Los turnos para los próximos días -dijeron- se anunciarán en las redes sociales del municipio.
Las veterinarias Mayra Segura y Mirtha Moya explicaron a LA GACETA la importancia del control poblacional y los beneficios para la salud de las mascotas: “La castración ayuda a que la hembra no sufra estrés durante el celo o el parto, y evita que los cachorros terminen abandonados. En los machos, previene peleas, pérdida de animales y problemas de salud como tumores testiculares o de próstata”, detallaron.
Además, remarcaron la importancia de la alimentación post castración. “Existe la posibilidad de obesidad, pero regulando la dieta se puede evitar. Para los gatos machos, recomendamos alimento especial para cuidar las vías urinarias y prevenir complicaciones dolorosas y costosas”, agregaron.
El procedimiento quirúrgico dura entre 10 y 15 minutos, mientras que el postoperatorio varía según el animal. “En gatos puede extenderse hasta 24 horas hasta que metabolizan completamente la anestesia, y en perras generalmente unas cinco horas. Es fundamental que los animales vengan en ayuno de 12 horas y transportados de forma segura, sin riesgo de escapes”, explicaron.
Quiénes no
No se admiten animales en ciertas condiciones, como perras en celo o muy obesas, ni madres recientes hasta 60 días postparto, debido a riesgos quirúrgicos. La atención está dirigida a mascotas jóvenes y sanas, aunque pueden evaluarse casos excepcionales de animales callejeros.
Además de la castración, el tráiler ofrece vacunación antirrábica, antiparasitarios y control de pulgas y garrapatas para gatos y perros. Las veterinarias instaron a la comunidad a seguir las redes sociales de la Dirección de Población Animal para conocer futuras fechas y ubicaciones del servicio gratuito.
“Es un servicio importante que protege la salud de las mascotas y previene problemas de sobrepoblación. Castrar a tu animal es un acto de responsabilidad y cuidado”, concluyeron Segura y Moya.