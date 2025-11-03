Cómo y dónde funciona la castración gratuita de gatos y perros en Tucumán y por qué no se admiten animales en ciertas condiciones

Las veterinarias Mayra Segura y Mirtha Moya explicaron a LA GACETA la importancia del control poblacional y los beneficios para la salud de las mascotas: “La castración ayuda a que la hembra no sufra estrés durante el celo o el parto, y evita que los cachorros terminen abandonados. En los machos, previene peleas, pérdida de animales y problemas de salud como tumores testiculares o de próstata”, detallaron.