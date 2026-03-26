Feriados de abril 2026: ¿cómo se paga el fin de semana XXL de Semana Santa?

Llegando al final de marzo, comienzan las preguntas sobre el calendario de abril, y la Semana Santa trae un fin de semana de cuatro días. Esta particularidad surge de la combinación de festividades religiosas y feriados nacionales, lo que genera interrogantes sobre la modalidad de descanso y las obligaciones para trabajadores y empleadores durante este periodo.
La distinción entre feriados y días no laborables resulta fundamental para determinar las escalas salariales. Durante estas jornadas, las empresas deben definir cómo se paga a quienes prestan servicios, considerando que la normativa establece compensaciones diferenciadas según la categoría del día en cuestión dentro del esquema laboral vigente.
Cómo queda el calendario de Semana Santa 2026
A diferencia de años anteriores, el Jueves Santo coincide en 2026 con un feriado nacional inamovible, lo que termina conformando un fin de semana largo de cuatro días. Entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, transformando el esquema habitual de días no laborables en jornadas de descanso obligatorio garantizado por el calendario oficial.
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional inamovible) y Jueves Santo
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional)
- Sábado 4 de abril: Sábado Santo
- Domingo 5 de abril: Domingo de Pascua
Cómo se pagaría cada uno de esos días en caso de trabajar
Aunque en 2026 el Jueves Santo coincide con un feriado, en términos generales existe una diferencia importante:
- Feriado nacional: el descanso es obligatorio y, si se trabaja, se paga doble.
- Día no laborable: la decisión de trabajar o no queda en manos del empleador, y si se trabaja se paga como un día común.