El presidente de Deportivo Madryn y su defensa a la AFA: “No hay ningún imputado”

- El fútbol es la principal industria que tiene este país. Cuando no hay fútbol la gente reniega… Creo que se ha politizado mucho, no lo comparto, creo que esta conducción de AFA ha trabajado mucho para poder tener un fútbol federal. Entiendo que somos parte de ese programa que propuso hace años atrás la presidencia actual de AFA. Creo que hay otros intereses creados atrás con tal de destituir o de ensuciar, cuando vamos a la cuestión de fondo esto es más que nada mediático, no ha habido ningún tipo de juzgamiento o imputación hacia ningún directivo de AFA, sabemos que cuando hay pruebas o existen motivos en este país automáticamente al dirigente político o a alguno se lo ha imputado y sentado en el banquillo.