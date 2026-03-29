El presidente de Deportivo Madryn y su defensa a la AFA: “No hay ningún imputado”

“Lo niego todo”. El tema que forma parte del repertorio del cantautor español Joaquín Sabina podría sintetizar la postura de Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn, en relación a cuestiones controversiales, tales como las polémicas en que se vio involucrado su club en las últimas temporadas y las acusaciones veladas que sobrevolaron el ambiente de que el conjunto chubutense corrió con el “caballo del comisario”, léase con la preferencia de las autoridades de la AFA, en las campañas pasadas.
Ricardo, de 54 años, de extracción peronista, fue intendente de Puerto Madryn durante ocho años y vicegobernador de Chubut otros cuatro. Tras haber dirigido los destinos del “Aurinegro” entre 2004 y 2008, volvió al cargo en 2022, reemplazando a su hermano gemelo Gustavo, hombre fuerte del Deportivo Madryn por casi 15 años, y actual intendente de la ciudad. Así, sucediéndose mutuamente, los hermanos Sastre han sabido construir poder, tanto en el ámbito del deporte como en la política de la región.
Minutos después de firmado el empate 1-1 con San Martín en el estadio Abel Sastre (padre de ambos y presidente del club en la década del ochenta), Ricardo bromea con el parecido prácticamente total que tiene con su hermano.
“No soy yo”, dice negando incluso su identidad, entre risas. La entrevista con LA GACETA había sido pactada para el día anterior, pero un hecho de tipo policial (el presidente del “Depor” denunció haber sido perseguido, chocado y amenazado con una pistola por una persona que posteriormente resultó detenida) postergó la misma hasta el pospartido del domingo.
- ¿Cómo lidia Deportivo Madryn y usted en particular con la frustración del ascenso que se le escapó por partida doble el año pasado?
- Trato de inculcarle a la gente que tenemos que celebrar haber llegado donde llegamos. Por ahí es diferente la situación de San Martín, que ya tuvo la chance de jugar en la élite. Hay clubes que tienen otras realidades o la obligación de llegar a Primera, lo nuestro es que tuvimos el privilegio de jugar dos instancias de ascenso.
- ¿Pero no pegó duro haber estado tan cerca y quedarse con las manos vacías?
- Que nos duele, nos duele, porque estuvimos a un minuto y medio de poder ascender y no lo logramos, después de un campañón importante. Pero también creo que eso nos ha instalado como una referencia en la Patagonia para poder jugar el día de mañana una Liga Profesional.
- Lo sucedido en el cruce con Gimnasia de Jujuy en el último Reducido puso sobre el tapete el supuesto favoritismo con el que habría contado Deportivo Madryn para ascender. ¿Qué tiene para decir al respecto?
Alguno puede tomar más o menos extremista una sanción como se le aplicó a Jujuy, pero es lo que dice el reglamento. ¿Hubo amenazas? Sí, hubo amenazas. ¿Estuvo el presidente de Gimnasia en el vestuario con el árbitro? Sí, estuvo con el árbitro. Entonces, ¿qué hacía ahí el presidente, qué tipo de amenazas hubo? Hubo testigos. Entonces, ¿para qué provocar eso sí en el reglamento está escrito? Lo que pasa es que a veces no se aplica todo el rigor, pero esta vez se aplicó.
- La Justicia determinó luego que no se pudo acreditar la existencia de amenazas concretas que encuadraran como delito penal…
- Y bueno. Por ahí también fue localista, en base a los directivos locales. Yo hago referencia más que nada a lo que ocurrió y a lo que esbozaron el árbitro, los dos líneas, el cuarto árbitro y el veedor de AFA que estaba en el vestuario. En eso nos tenemos que basar, después la Justicia ordinaria no incide en la decisión que puede tomar el Tribunal de Disciplina de la AFA.
- La ecuanimidad del arbitraje argentino está puesta bajo la lupa por el mundo del fútbol. Incluso en las últimas semanas, con la aparición de chats filtrados. ¿Le preocupa el tema?
- El fútbol es la principal industria que tiene este país. Cuando no hay fútbol la gente reniega… Creo que se ha politizado mucho, no lo comparto, creo que esta conducción de AFA ha trabajado mucho para poder tener un fútbol federal. Entiendo que somos parte de ese programa que propuso hace años atrás la presidencia actual de AFA. Creo que hay otros intereses creados atrás con tal de destituir o de ensuciar, cuando vamos a la cuestión de fondo esto es más que nada mediático, no ha habido ningún tipo de juzgamiento o imputación hacia ningún directivo de AFA, sabemos que cuando hay pruebas o existen motivos en este país automáticamente al dirigente político o a alguno se lo ha imputado y sentado en el banquillo.
- Después de todo lo sucedido, ¿su sueño sigue siendo traer el fútbol grande a Puerto Madryn?
- La verdad que sí. Como para Tucumán es importante tener a Atlético y San Martín en Primera, para la gente de la Patagonia lo es. El único equipo del sur del país en la segunda categoría del fútbol argentino es Madryn y por eso es que vamos a seguir peleando en el buen sentido de la palabra.