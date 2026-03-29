El punto en Puerto Madryn es una advertencia para San Martín

El 1-1 que San Martín recogió de su visita a Deportivo Madryn termina siendo un premio mayúsculo para el “Santo”. No porque el “Aurinegro” lo haya superado ampliamente en el juego, pero sí porque los dirigidos por Andrés Yllana mostraron durante un puñado de minutos aquello que pretenden ser, pero en el resto del partido exhibieron desorden, menos control, y una preocupante falta de continuidad en el juego.