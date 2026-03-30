¿Cuándo llega Tini a Tucumán?: los detalles de “Futtura”

Tickets disponibles: qué valor tienen las entradas para el gran show de Tini

A días del show de Tini en San Miguel de Tucumán, crece la expectativa no solo por el espectáculo, sino también por el valor de las entradas para “Futtura”, la propuesta de escala internacional que llegará al Hipódromo. Y la buena noticia para sus fanáticos es que aún quedan entradas disponibles. La venta de tickets se realiza a través de la plataforma Fullticket, que dio inicio a la venta de locaciones en noviembre de 2025.