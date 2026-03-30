¿Cuándo llega Tini a Tucumán?: los detalles de “Futtura”

“Sabés que me re acuerdo de cada show de Tucumán. Me acuerdo mucho de la gente, que es muy apasionada. Cantaban muy fuerte”. Con esa cercanía, Tini Stoessel vuelve a poner el foco en una provincia con la que construyó un vínculo a lo largo de los años y a la que regresará el próximo primero de abril con una propuesta inédita.
Ese mismo día, la artista llegará a San Miguel de Tucumán pocas horas antes de subir al escenario del hipódromo, donde presentará “Futtura”, un espectáculo de escala internacional que promete marcar un antes y un después en la plaza local.
La magnitud del desembarco no es menor. La cantante viaja con un equipo de alrededor de 240 personas, en el marco de una producción integral que involucra a más de 300 trabajadores.
Toda la infraestructura necesaria para este gran show fue trasladada especialmente desde Buenos Aires por Ake Music y es montada en la provincia por la productora CCC Eventos, bajo la coordinación de Valentina Olarte.
Horarios
El predio abrirá sus puertas el miércoles a las 17, mientras que el show comenzará a las 21 y se extenderá durante aproximadamente dos horas y media.
La capacidad habilitada es para 15.000 personas y habrá sectores diferenciados, con espacios gastronómicos y sanitarios para garantizar comodidad durante toda la jornada.
En paralelo, se desplegará un operativo de seguridad con 160 agentes privados en el anillo interno y 190 efectivos de brigada, además de nuevos sistemas de iluminación en los accesos para ordenar el ingreso y la salida del público.
Un show de impacto
“Futtura” no es un recital convencional. La propuesta combina música, narrativa y tecnología en una puesta inmersiva que se apoya en una estructura de gran escala: un escenario de 25 metros de ancho, 18 de profundidad y 12 de alto.
La escenografía incluye una pasarela principal de 35 metros que se conecta con dos brazos laterales de 25 metros, un elevador de cinco metros y un elemento central que concentra la atención con un ovni de nueve metros de diámetro, con un peso de seis toneladas, suspendido mediante nueve motores de alta precisión.
El espectáculo comienza con una de las imágenes más impactantes: Tini suspendida en el aire, descendiendo “desde el cielo”. A partir de ahí, todo el show propone un recorrido por las distintas etapas de su carrera, desde sus comienzos en “Violetta” hasta sus hits más recientes.
En la playlist del evento aparecen canciones como “Cupido”, “Un Mechón de Pelo” y “El cielo”, en una combinación de momentos íntimos, tramos coreográficos y despliegues visuales.
Un regreso con historia
En paralelo a este presente artístico, Tini construyó con sus seguidores un vínculo más profundo a partir de temas personales, especialmente en torno a la salud mental, un eje que atraviesa parte de su último trabajo.
“Yo agradezco a cada persona que habla de esos problemas. Creo que hoy somos cada vez más los que lo hablamos”, expresó en declaraciones a LA GACETA. Y reconoció que su propio proceso no fue sencillo: “Comencé con la psicóloga cuando ya estaba en el pozo, cuando no podía levantarme de la cama y me parece que tendría que haber sido mucho antes”.
En ese sentido, planteó la necesidad de romper con ciertos silencios: “Se trataba el tema como tabú: hablar de la depresión, de los medicamentos, de ir a un psiquiatra o a un psicólogo. Sentís que nadie te va a entender, te sentís solo”. Ese camino personal tomó forma en canciones donde decidió poner en palabras lo que le pasaba. “Yo no podía seguir sosteniendo algo que era insostenible y que no era real”, explicó.
Con ese trasfondo, “Futtura” no solo se presenta como un show de gran despliegue técnico, sino también como un recorrido emocional que conecta con distintas etapas de su vida y de su público.
Lo emocional
Es por eso, que esta visita también tiene un componente emocional. “Recorrer mi país me hace bien, me hace seguir entendiendo y conociendo un montón de cosas lindas”, sostuvo la artista, que recordó cómo sus shows en la provincia crecieron con el tiempo, incluso con funciones dobles en una misma noche.
Con ese antecedente, la expectativa es alta. No solo por el vínculo con el público local, sino por la dimensión de una propuesta que busca posicionar a la provincia dentro del circuito de grandes espectáculos del país.
Así, el primero de abril, Tucumán será una de las escalas de esa apuesta. Y todo indica que no será una más.
Tickets disponibles: qué valor tienen las entradas para el gran show de Tini
A días del show de Tini en San Miguel de Tucumán, crece la expectativa no solo por el espectáculo, sino también por el valor de las entradas para “Futtura”, la propuesta de escala internacional que llegará al Hipódromo. Y la buena noticia para sus fanáticos es que aún quedan entradas disponibles. La venta de tickets se realiza a través de la plataforma Fullticket, que dio inicio a la venta de locaciones en noviembre de 2025.
En cuanto a los precios, las opciones son varias y varían según la ubicación dentro del predio aunque no incluyen el cargo por servicio de la ticketera. Las entradas más económicas parten desde los $110.000, mientras que los sectores preferenciales- como Golden Ring o Campo VIP- alcanzan los $250.000.
Entre esos extremos, también hay opciones intermedias: plateas y tribunas con valores que van desde los $130.000 hasta los $230.000, dependiendo de la cercanía al escenario.
Con una capacidad prevista para 15 mil personas y un show que promete una puesta inédita en la provincia, la demanda se mantiene alta en la previa de una de las fechas más esperadas del año.
Lo que sigue: las siguientes paradas de la gira
Tini Stoessel continuará con la gira “FUTTTURA World Tour”, una serie de presentaciones que la llevará por distintos puntos de Argentina y Latinoamérica durante 2026.
El recital del miércoles en el Hipódromo de Tucumán marcará el inicio de una seguidilla de fechas que combinan grandes escenarios y plazas clave para la artista.
La siguiente parada será el 18 de abril en Rosario, donde se presentará en el Estadio Marcelo Bielsa, conocido popularmente como el estadio de Newell’s Old Boys.
Luego, el tour continuará el 16 de mayo en Salta, con un show en el Estadio Padre Ernesto Martearena, otro de los escenarios elegidos para este despliegue de gran escala.
La gira también tendrá una parada internacional el 30 de mayo en Lima, donde Tini se presentará en el Estadio Nacional del Perú, uno de los recintos más importantes del país.
Tras esta serie de presentaciones, la artista tiene previsto tomarse una pausa a partir de junio. Según trascendió, será para acompañar a su pareja, Rodrigo De Paul, quien podría formar parte de la convocatoria de la Selección Argentina en el próximo Mundial de fútbol.
De concretarse, se trataría de un alto en su intensa agenda internacional, luego de varios meses de giras y presentaciones de gran escala.