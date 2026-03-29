Alistan un megaescenario para el show de Tini en Tucumán

Un show de gran magnitud

Desde la producción destacan que se trata de un espectáculo sin precedentes en la provincia. “Este es uno de los escenarios más grandes que llegó a Tucumán”, afirmó Olarte, destacando la magnitud del despliegue técnico. Incluso, según la producción, que por sus características y dimensiones supera a estructuras utilizadas en shows internacionales como los de Madonna o Paul McCartney, debido a las exigencias particulares de esta puesta. Además, se trata de un escenario único en la región: actualmente, el único de estas características se encuentra en Argentina y es utilizado también en giras por países como Chile y Uruguay mediante sistemas de alquiler.