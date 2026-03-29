Alistan un megaescenario para el show de Tini en Tucumán

La llegada de Tini Stoessel a Tucumán no solo anticipa un espectáculo musical, sino también un movimiento de gran envergadura a nivel técnico, logístico y de producción. Con su show “Futura”, el Hipódromo se convierte en el epicentro de un despliegue pocas veces visto en la provincia, con cientos de trabajadores, decenas de camiones y una estructura escénica de escala internacional que redefine el estándar de los eventos en el norte argentino.
Se trata de una producción de gran envergadura: la artista llega con un equipo de alrededor de 240 personas. La estructura, traída especialmente desde Buenos Aires por la empresa Ake Music y montada por la productora local CCC, replica el mismo diseño utilizado en presentaciones anteriores de la gira, con adaptaciones al terreno tucumano. Según estimaciones de la producción, el evento podría convocar a más de 10.000 personas, aunque la cifra final dependerá de la venta de entradas en los días previos.
Una estructura de gran escala y precisión técnica
El escenario de aluminio liviano tiene una boca principal de 25 metros de ancho por 18 de alto, a lo que se suman áreas laterales de 10 metros. Se trata de una estructura de origen europeo especialmente diseñada para este tipo de espectáculos de gran escala. El montaje escénico refuerza su apuesta a la espectacularidad con una estructura que trasciende al frente principal, articulado a través de un sistema integrado de pantallas y dispositivos escenográficos complementarios. Además, cuenta con una pasarela que se extiende 20 metros hacia el público, permitiendo mayor cercanía con los espectadores.
Para garantizar la estabilidad de la estructura, fue necesario realizar estudios previos del suelo. Un geólogo analizó el terreno del hipódromo y, a partir de ese informe, se ejecutaron tareas de excavación para consolidar la base. Cada una de las patas del escenario tiene una capacidad de carga de hasta 11 toneladas.
Este tipo de escenario responde a exigencias técnicas muy específicas del show, lo que limita los lugares donde puede montarse: incluso a nivel internacional, solo entra en predios con características particulares, como el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. Su anclaje hidráulico es habitual en montajes de gran escala y permite distribuir el peso total del escenario sin comprometer el terreno. El montaje requirió además el uso de ocho grúas de gran porte.
Un operativo logístico masivo
El traslado del escenario implicó un despliegue significativo: se utilizaron 110 camiones para transportar todos los componentes desde Buenos Aires. En el lugar trabajan 400 operarios. El armado comenzó el martes y se extenderá hasta el lunes, con jornadas intensivas de trabajo. El martes previo al show se llevarán a cabo las pruebas técnicas y de sonido. En tanto, el desmontaje está previsto en un plazo más acotado, de entre dos y tres días una vez finalizado el evento.
Un diseño pensado para la experiencia del público
Uno de los aspectos destacados de la ubicación es el terreno del hipódromo. A diferencia de otros predios planos, aquí el espacio presenta un leve desnivel que favorece la visibilidad. Valentina Olarte, productora de CCC explicó: “La verdad que tiene una posición privilegiada que en Tecnópolis capaz no se la tenía por la dimensión del lugar. Acá es como que está todo muy cerca”, explicó Olarte, al destacar que el terreno “está escalonado, entonces todos tienen vista”.
El complejo también fue organizado con accesos diferenciados, sectores delimitados y espacios específicos para servicios como food trucks y sanitarios, con el objetivo de ordenar la circulación del público. Además, la organización incorpora aprendizajes de eventos anteriores en el mismo lugar, como el recital de María Becerra, con mejoras en accesos, vallado y distribución de sectores.
Tecnología y puesta en escena de nivel internacional
El escenario incorpora pantallas de alta definición y un sistema escenográfico completo que forma parte del concepto del show. “Es un show de primera calidad, se trae todo”, señaló Olarte. El espectáculo “Futura” fue diseñado por un creativo inglés de reconocimiento internacional, lo que explica, según la producción, el nivel de detalle técnico y artístico de la puesta.
Entre los elementos más llamativos se destacan un sistema de elevación en la pasarela, efectos especiales y una estructura aérea desde la cual la artista realiza su ingreso. “Tiene un OVNI donde ella hace su ingreso, con arneses de los cuales desciende al escenario”, detalló Olarte. El espectáculo también incluye pirotecnia y efectos lumínicos hacia el cierre.
Un show de gran magnitud
Desde la producción destacan que se trata de un espectáculo sin precedentes en la provincia. “Este es uno de los escenarios más grandes que llegó a Tucumán”, afirmó Olarte, destacando la magnitud del despliegue técnico. Incluso, según la producción, que por sus características y dimensiones supera a estructuras utilizadas en shows internacionales como los de Madonna o Paul McCartney, debido a las exigencias particulares de esta puesta. Además, se trata de un escenario único en la región: actualmente, el único de estas características se encuentra en Argentina y es utilizado también en giras por países como Chile y Uruguay mediante sistemas de alquiler.
En ese sentido, remarcan que este tipo de producciones posiciona a Tucumán dentro del circuito de grandes espectáculos nacionales e internacionales, marcando un crecimiento en la capacidad local para albergar eventos de gran escala.
Con una combinación de ingeniería, logística y tecnología de alto nivel, el montaje del escenario se posiciona como uno de los hitos recientes en materia de espectáculos en el norte argentino. La magnitud del operativo, tanto en recursos humanos como técnicos, refleja un punto de inflexión en la producción de shows en la provincia.