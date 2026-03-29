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Docentes y alumnos protestarán con clases abiertas frente al domicilio de Manuel Adorni

Integrantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires reclamarán “la inmediata aplicación“ de la Ley de Presupuesto Universitario.

VUELOS DE ADORNI. Operativo en la TV Pública y testigos contradicen la versión del jefe de Gabinete. VUELOS DE ADORNI. Operativo en la TV Pública y testigos contradicen la versión del jefe de Gabinete.
Hace 15 Min

Estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA realizarán, esta martes 31, clases públicas frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de visibilizar el reclamo por “la inmediata aplicación" de la ley de presupuesto universitario.

A partir de las 10hs. toda la comunidad universitaria se congregará en el domicilio del funcionario, situado en el barrio de Caballito, para comenzar una jornada que abrirá con una clase pública sobre extractivismo y la Ley de Glaciares, y en la que se abordará “la relación entre modelo económico, el saqueo de recursos naturales y desfinanciamiento de la educación pública” por parte del Gobierno del presidente Javier Milei.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esta medida es impulsada por la Secretaría General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL), encabezada por el estudiante, militante y ex candidato a legislador porteño, Luca Bonfante, quien estará acompañado por miembros de gremios docentes como AGD-UBA.

“Mientras se profundiza el vaciamiento de la universidad pública, seguimos viendo denuncias públicas sobre el enriquecimiento de funcionarios como Adorni que contrastan con la crisis que vivimos estudiantes y docentes. Exigimos que se deje de ajustar sobre la educación y que se aplique de manera inmediata la ley de presupuesto universitario ya aprobada”, sostuvo Bofante.

Por su parte, Juan Duarte, docente del CBC, manifestó que la docencia universitaria “está siendo empujada a condiciones cada vez más precarias” y que, frente a esta situación, “resulta inadmisible que quienes defienden el ajuste estén atravesados por cuestionamientos públicos” sobre su situación patrimonial: "No puede haber recursos para unos pocos mientras se desfinancia la educación. La ley de presupuesto universitario tiene que aplicarse ya”, añadió.

Esta convocatoria es parte de un conjunto de acciones impulsadas por el movimiento estudiantil y sectores docentes para “denunciar el ajuste, defender la universidad pública y reclamar condiciones dignas de estudio y trabajo”.

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