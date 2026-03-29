Docentes y alumnos protestarán con clases abiertas frente al domicilio de Manuel Adorni

A partir de las 10hs. toda la comunidad universitaria se congregará en el domicilio del funcionario, situado en el barrio de Caballito, para comenzar una jornada que abrirá con una clase pública sobre extractivismo y la Ley de Glaciares, y en la que se abordará “la relación entre modelo económico, el saqueo de recursos naturales y desfinanciamiento de la educación pública” por parte del Gobierno del presidente Javier Milei.