San Martín pegó primero, pero no pudo sostener el resultado y perdió la chance de ser puntero

A favor del entrenador hay que decir que entendió el pobre juego de las cartas que el Deportivo Madryn tenía para bajar, y cambió de estrategia para el cuarto de hora final: entonces saltaron a la cancha Jorge Juárez, Luca Arfaras y Facundo Pons, con un sesgo más ofensivo para, ahora sí, intentar meter en su valija tres puntos que hubieran catapultado a su equipo a la cima de la zona B, al menos hasta que juegue Atlético de Rafaela.