San Martín rescata un empate en el sur frente a Deportivo Madryn tras un cierre infartante

18:11 hs

Resumen del partido

Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán empataron 1 a 1 en el Coliseo del Golfo por la fecha 7 de la Primera Nacional. El “Santo” se adelantó rápidamente con un gol de Federico Diellos tras un pase filtrado, pero Mauricio Cuero igualó para Madryn en los últimos segundos del primer tiempo aprovechando una desatención defensiva. El segundo tiempo estuvo marcado por cambios ofensivos, intensos cruces en la mitad de la cancha y dos expulsiones, Ezequiel Parnisari y Marcelo Meli, que dejaron a ambos equipos con diez jugadores. A lo largo del partido se generaron oportunidades claras para ambos lados: Servetto y Sosa rozaron el gol para Madryn, mientras que Briñone y Pons inquietaron al arco local. El empate refleja un encuentro disputado, con momentos de peligro en ambos arcos y emociones hasta el cierre.