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San Martín rescata un empate en el sur frente a Deportivo Madryn tras un cierre infartante

EMPATE. El conjunto de Andrés Yllana se vuelve con un punto de su visita a Puerto Madryn. EMPATE. El conjunto de Andrés Yllana se vuelve con un punto de su visita a Puerto Madryn.

El “Santo” se adelantó con un gol de Federico Diellos, sufrió el empate de Mauricio Cuero sobre el final del primer tiempo y logró mantener la igualdad en un partido intenso, con una expulsión por lado y varias ocasiones de peligro para ambos equipos.

Hace 1 Hs
18:11 hs

Resumen del partido

Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán empataron 1 a 1 en el Coliseo del Golfo por la fecha 7 de la Primera Nacional. El “Santo” se adelantó rápidamente con un gol de Federico Diellos tras un pase filtrado, pero Mauricio Cuero igualó para Madryn en los últimos segundos del primer tiempo aprovechando una desatención defensiva. El segundo tiempo estuvo marcado por cambios ofensivos, intensos cruces en la mitad de la cancha y dos expulsiones, Ezequiel Parnisari y Marcelo Meli, que dejaron a ambos equipos con diez jugadores. A lo largo del partido se generaron oportunidades claras para ambos lados: Servetto y Sosa rozaron el gol para Madryn, mientras que Briñone y Pons inquietaron al arco local. El empate refleja un encuentro disputado, con momentos de peligro en ambos arcos y emociones hasta el cierre.

18:10 hs

¡Terminó el partido!

Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán empataron 1 a 1 en un encuentro intenso y disputado en el Coliseo del Golfo, con emociones hasta el último segundo.

18:09 hs

45+8' ST: Madryn rozó la victoria

Tras un córner ejecutado por Sosa, un cabezazo se estrelló en el palo, dejando a Deportivo Madryn muy cerca de llevarse los tres puntos en el cierre del partido.

18:09 hs

45+7' ST: Briñone y Servetto generaron peligro en la última del partido

Tras un centro de Rodrigo Ayala, Santiago Briñone remató y despejó la defensa de San Martín; en la segunda jugada, Nicolás Servetto intentó una chilena, pero el balón fue despejado al córner, cerrando la jornada con chances para ambos equipos.

18:07 hs

45+5' ST: Última chance para San Martín

Tras un tiro libre y un centro al área, Santiago Briñone capturó el rebote en la medialuna, remató pero su disparo se fue por encima del travesaño, entre las últimas acciones del partido.

18:06 hs

45'+3 ST: Madryn intenta aprovechar superioridad numérica

Con San Martín reducido a nueve jugadores, Deportivo Madryn buscó la ventaja en el cierre, pero Santiago Briñone ejecutó un cruce clave que despejó la pelota al córner y evitó una clara situación de peligro para el “Santo”.

18:02 hs

44' ST: ¡Todo Madryn reclama penal!

Tras un pase filtrado y un remate de Sosa, Nicolás Ferreyra realizó un cruce salvador que evitó el segundo gol del local. Los jugadores del aurinegro reclamaron penal, pero el árbitro validó la jugada. El ataque se diluye mientras Ferreyra recibe atención médica en el campo.

17:59 hs

43' ST: Otra amarilla en San Martín

Santiago Briñone recibió la tarjeta amarilla, mientras el partido sigue igualado 1 a 1 entre Deportivo Madryn y el "Santo".

17:58 hs

42' ST: Amarilla en Deportivo Madryn

Nazareno Solís fue amonestado en el aurinegro, en un tramo final del encuentro muy intenso y disputado.

17:55 hs

40' ST: Amarilla en San Martín

Laureano Rodríguez recibió la tarjeta amarilla, sumándose a las sanciones del partido que continúa 1 a 1 en el Coliseo del Golfo.

17:53 hs

38' ST: Dos expulsiones en el sur

Ezequiel Parnisari, de San Martín, y Marcelo Meli, de Deportivo Madryn, fueron expulsados tras un cruce en la mitad de la cancha. El partido continúa 1 a 1 con ambos equipos presentando diez jugadores.

17:51 hs

35' ST: ¡San Martín tuvo la más clara!

Gonzalo Rodríguez desbordó y habilitó a Facundo Pons frente al arco, quien remató al segundo palo, pero Yair Bonnin respondió con una gran estirada y despejó el balón al córner.

17:48 hs

32' ST: Cambio en Deportivo Madryn

Nicolás Ortiz sale del campo y en su lugar ingresa Giacopuzzi, buscando reforzar el mediocampo del local.

17:42 hs

26' ST: Triple cambio en San Martín

Federico Diellos (9), Matías García (11) y Nicolás Castro (10) dejan el campo, mientras que Luca Arfaras (15), Facundo Pons (20) y Jorge Juárez (16) ingresan para reforzar el ataque del “Santo”.

17:37 hs

22' ST: Cambio en Madryn

Mauricio Cuero, autor del gol del empate, deja el campo de juego y en su lugar ingresa Gabriel Gudiño. El marcador se mantiene 1 a 1.

17:34 hs

17' ST: Más espacios, pero sin profundidad

El partido se abrió y ofrece más espacios que en la primera mitad, aunque ninguno de los dos equipos logra traducirlo en situaciones claras de peligro en los metros finales.

17:27 hs

12' ST: Cambio obligado en San Martín

Lautaro Ovando se retiró lesionado y en su lugar ingresó Gonzalo Rodríguez. El partido continúa 1 a 1 entre Deportivo Madryn y San Martín.

17:22 hs

6' ST: Madryn insiste por las bandas

Rodrigo Ayala desbordó y envió un centro peligroso, pero Nicolás Servetto no logró conectar y el local dejó pasar una chance clara para ponerse en ventaja.

17:18 hs

Movimientos en los bancos desde el arranque

Deportivo Madryn realiza tres variantes: salen Julián Cosi, Calleros y Barrientos; ingresan Sosa, Recalde y Bonacci. En San Martín, entra Santiago Briñone en lugar de Kevin López.

16:55 hs

Final del primer tiempo

Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán igualan 1 a 1 al cierre de la primera etapa, en un partido intenso que tuvo emociones sobre el final.

16:54 hs

45+3' PT: ¡Gol de Madryn sobre el final!

Mauricio Cuero aprovechó una desatención de Darío Sand y, con el arco a su merced, definió para marcar el empate 1 a 1 en los últimos segundos del primer tiempo.

16:39 hs

32' PT: Otra amarilla en Madryn

Marcelo Meli vio la tarjeta amarilla en Deportivo Madryn. San Martín se mantiene en ventaja por 1 a 0.

16:33 hs

Así fue el gol de Diellos

Reviví la apertura del marcador convertida por Diego Diellos tras el pase filtrado de Matías García y su definición ante Bonnin. 

16:31 hs

25' PT: Predomina la fricción

El partido se mantiene cerrado, con una intensa disputa en la mitad de la cancha que dificulta la generación de juego y limita las llegadas claras de ambos equipos.

16:25 hs

19' PT: Primera amarilla en Madryn

Nicolás Ortiz fue el primer amonestado del partido que continúa 1 a 0 a favor de San Martín de Tucumán.

16:24 hs

18' PT: Madryn vuelve a inquietar

Tras una desatención en el fondo de San Martín, Nazareno Solís sacó un remate que se fue apenas desviado junto al palo izquierdo que defiende Darío Sand.

16:23 hs

16' PT: Partido trabado en el sur

Luego de la apertura del marcador, el encuentro perdió intensidad y ahora presenta mucha fricción en la mitad de la cancha y escasa claridad en los últimos metros por parte de ambos equipos.

16:18 hs

11' PT: Otro intento de Madryn

Nicolás Servetto conectó un centro de Rodrigo Ayala y remató desde la puerta del área chica, pero su disparo se fue apenas desviado por encima del travesaño.

16:12 hs

5' PT: ¡Gol de San Martín!

Diego Diellos recibió un pase filtrado, ingresó al área y definió con precisión ante la salida desesperada de Yair Bonnin, que nada pudo hacer para evitar la apertura del marcador.

16:09 hs

3' PT: ¡Avisó Madryn!

Nicolás Servetto ganó de cabeza en el área tras un centro de Nazareno Solís, pero Darío Sand controló sin inconvenientes y evitó la apertura del marcador.

16:05 hs

¡Ya se juega en el Coliseo del Golfo!

Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán ya disputan el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional, en un duelo que comienza a tomar ritmo en el sur del país.

16:01 hs

Más imágenes del ingreso de los equipos

Continúan llegando postales del ingreso de Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán al campo de juego del Coliseo del Golfo, en la previa del inicio del encuentro. FOTO/COBERTURA: Marcelo Androetto

Más imágenes del ingreso de los equipos
16:00 hs

¡Los equipos ya están en la cancha!

Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán ya están sobre el campo de juego del Coliseo del Golfo, listos para disputar el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional.
FOTO/COBERTURA: Marcelo Androetto.

¡Los equipos ya están en la cancha!
15:55 hs

Buen marco en las tribunas

Las tribunas del Coliseo del Golfo comienzan a mostrar un gran color, con varios sectores colmados de hinchas que acompañan a Deportivo Madryn en la previa del duelo ante San Martín.

Buen marco en las tribunas
15:50 hs

San Martin ya se prepara para disputar el encuentro

El "Santo" ultima detalles para disputar su partido frente a Deportivo Madryn.

15:45 hs

San Martín tiene el equipo confirmado

El conjunto dirigido por Andrés Yllana ya definió su formación titular para visitar a Deportivo Madryn. Esta es la alineación elegida para afrontar el compromiso por la fecha 7 de la Primera Nacional.

15:44 hs

Deportivo Madryn tiene equipo confirmado

El XI inicial dispuesto por Cristian Díaz para enfrentar a San Martín (T) ya está definido, con lo mejor a disposición para afrontar un duelo clave en condición de local por la fecha 7 de la Primera Nacional.

15:39 hs

San Martín recordó el historial ante Deportivo Madryn

En la previa del encuentro, el "Santo" realizó un posteo en sus redes sociales repasando el historial frente a Deportivo Madryn, aportando contexto y expectativa a un cruce que sigue sumando capítulos en la Primera Nacional.

15:36 hs

Cuerpo arbitral confirmado

Este será el equipo encargado de impartir justicia en el encuentro que se disputará desde las 16:
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Manuel Sánchez
4to. árbitro: Ulises Jerónimo

15:35 hs

El "Santo" ya hace la entrada en calor

El plantel de San Martín de Tucumán ya se encuentra realizando los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego del Coliseo del Golfo, ultimando detalles de cara al duelo frente a Deportivo Madryn.

El Santo ya hace la entrada en calor
15:33 hs

Estos son los convocados en San Martín

El "Santo" confirmó sus convocados para el partido ante Deportivo Madryn, con sus principales piezas disponibles para afrontar un compromiso clave en condición de visitante.

15:31 hs

Así luce el campo de juego

El terreno de juego del Coliseo del Golfo se presenta en buenas condiciones en la previa del encuentro, con un césped uniforme y listo para albergar el cruce entre Deportivo Madryn y San Martín.

Así luce el campo de juego
15:31 hs

¡LA GACETA ya está en el estadio!

El equipo periodístico de LA GACETA ya se encuentra en el Coliseo del Golfo para llevar adelante la cobertura en vivo del duelo entre Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán por la fecha 7 de la Primera Nacional.

¡LA GACETA ya está en el estadio!

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán visitará a Deportivo Madryn este domingo 29 de marzo por la fecha 7 de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 16:00 y será transmitido por LPF Play; el encuentro se disputará en el Coliseo del Golfo y contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet, en un duelo clave para el “Santo”, que buscará sumar fuera de casa ante un rival siempre complicado en el sur.

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