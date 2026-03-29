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LPF Play, en el centro de las críticas por fallas en la transmisión del ascenso

Usuarios reportan cortes de imagen, interrupciones y problemas de sonido en varios partidos de la Primera Nacional, en una jornada de clásicos que concentra una alta demanda de espectadores.

TRANSMISIÓN. Foto de un hincha del Santo tratando de ver el partido de su equipo | FOTO vía X: @eliseo_ciruja1909 TRANSMISIÓN. Foto de un hincha del "Santo" tratando de ver el partido de su equipo | FOTO vía X: @eliseo_ciruja1909
Hace 23 Min

La transmisión de los partidos de la Primera Nacional a través de la plataforma LPF Play vuelve a quedar en el foco de la escena, esta vez por una serie de inconvenientes técnicos reportados por usuarios durante la jornada de este domingo, en la que se disputan varios encuentros en simultáneo.

Los duelos entre Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán, San Telmo y Quilmes, Chacarita frente a Estudiantes de Caseros y Los Andes contra Temperley presentan fallas en el servicio de streaming, según manifestaciones de espectadores en redes sociales. Entre los problemas más frecuentes se mencionan cortes en la imagen, interrupciones en el sonido, congelamientos de pantalla y detenciones completas de la transmisión.

La situación se da en un contexto particular: la fecha de los clásicos de la Primera Nacional, uno de los momentos de mayor convocatoria del calendario en la segunda categoría del fútbol argentino. Esto implica un volumen elevado de usuarios conectados de manera simultánea, lo que incrementa la exigencia sobre la plataforma digital.

LPF Play fue presentada como el sistema oficial para la televisación del ascenso a partir de 2026, tras la finalización del contrato con las señales tradicionales. Desde entonces, todos los encuentros de la categoría pasan a depender de este servicio de streaming .

Sin embargo, los inconvenientes técnicos no son un hecho aislado. En fechas anteriores ya se habían registrado situaciones similares, con interrupciones prolongadas que incluso dejaron tramos completos de partidos sin emisión, lo que generó un fuerte malestar entre los hinchas .

En paralelo, distintos reportes también señalaron dificultades cuando se disputan varios encuentros en simultáneo, escenario en el que la plataforma evidenciaría limitaciones para sostener la estabilidad del servicio .

Las redes sociales, especialmente X, se convirtieron en el principal canal de expresión de los usuarios, donde abundan publicaciones con capturas de pantalla que reflejan las dificultades para seguir los partidos. En muchos casos, las imágenes muestran transmisiones congeladas o directamente interrumpidas en momentos clave de los encuentros.

Las quejas, además, hacen foco en la expectativa generada alrededor del nuevo sistema, que concentra la totalidad de la oferta del ascenso argentino. En ese marco, los problemas técnicos adquieren mayor relevancia, ya que no existen alternativas para acceder a los partidos en vivo.

Mientras se desarrollan los encuentros de la jornada, los reportes continúan acumulándose en redes, evidenciando una problemática que, por su reiteración, ya forma parte del debate en torno a la implementación del nuevo esquema de transmisión del fútbol de ascenso en Argentina.

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