Gendarmes interceptaron un camión que transportaba 34.000 atados de cigarrillos de origen extranjero

Efectivos de la Sección “Chalicán” del Escuadrón 60 “San Pedro” se encontraban emplazados sobre el kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional N° 34, departamento de Ledesma, Jujuy, cuando fueron alertados sobre las maniobras bruscas que realizó el conductor de un camión Mercedes Benz con acoplado al momento del percatarse del dispositivo de la Fuerza.