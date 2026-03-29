Secciones
Seguridad

Gendarmes interceptaron un camión que transportaba 34.000 atados de cigarrillos de origen extranjero

El conductor del rodado intentó escaparse y realizó maniobras peligrosas cuando huía por la Ruta Nacional N° 34.

La mercadería ilegal era trasladada en el acoplado y envueltos en bolsas negras. La mercadería ilegal era trasladada en el acoplado y envueltos en bolsas negras.
Hace 39 Min

Efectivos de la Sección “Chalicán” del Escuadrón 60 “San Pedro” se encontraban emplazados sobre el kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional N° 34, departamento de Ledesma, Jujuy, cuando fueron alertados sobre las maniobras bruscas que realizó el conductor de un camión Mercedes Benz con acoplado al momento del percatarse del dispositivo de la Fuerza.

Después de un seguimiento controlado, los funcionarios lograron interceptar el rodado y detectaron que el ciudadano tenía la documentación de la carga con irregularidades.

Los oficiales de Gendarmería contactaron a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que orientó la inspección de la carga en posible infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

Los gendarmes requisaron el interior del semirremolque y contabilizaron un total de 34.000 paquetes de cigarrillos extranjeros, que no tenían el aval legal.

El operativo culminó con el decomiso de los atados de cigarrillos y del vehículo, como así el involucrado quedó supeditado a la causa.



Temas JujuyGendarmería Nacional Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuidado con WhatsApp: así fue la estafa millonaria que dejó a una mujer sin sus ahorros en Jujuy

Cuidado con WhatsApp: así fue la estafa millonaria que dejó a una mujer sin sus ahorros en Jujuy

Secuestraron 11 kilos de droga el fin de semana en Tucumán

Secuestraron 11 kilos de droga el fin de semana en Tucumán

Montaña y aguas termales: el paradisíaco destino del norte que tenés que conocer en Semana Santa

Montaña y aguas termales: el paradisíaco destino del norte que tenés que conocer en Semana Santa

Lo más popular
Parrilli en Tucumán: “Si Cristina no es candidata, en 2027 perderemos”
1

Parrilli en Tucumán: “Si Cristina no es candidata, en 2027 perderemos”

El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana
2

El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana

YPF: entre la sobreactuación política y la realidad jurídica
3

YPF: entre la sobreactuación política y la realidad jurídica

La Capital avanza con una nueva Secretaría destinada al ordenamiento y la convivencia ciudadana
4

La Capital avanza con una nueva Secretaría destinada al ordenamiento y la convivencia ciudadana

Tráfico de influencias en la Cámara Federal: el fiscal pidió la indagatoria y la imputación de Luis Ontiveros por ofrecer fallos a cambio de dólares
5

Tráfico de influencias en la Cámara Federal: el fiscal pidió la indagatoria y la imputación de Luis Ontiveros por ofrecer fallos a cambio de dólares

Científicos tucumanos buscan determinar si es posible sembrar quinoa en Marte o en la Luna
6

Científicos tucumanos buscan determinar si es posible sembrar quinoa en Marte o en la Luna

Más Noticias
¿Quién sería el argentino más importante para La Madrid?

¿Quién sería el argentino más importante para La Madrid?

¿Cuál es la mayor goleada de Atlético a San Martín? El recuerdo del 6-0 de 1935

¿Cuál es la mayor goleada de Atlético a San Martín? El recuerdo del 6-0 de 1935

El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana

El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana

El Pequeño Cottolengo de Don Orione está en crisis

El Pequeño Cottolengo de Don Orione está en crisis

YPF: entre la sobreactuación política y la realidad jurídica

YPF: entre la sobreactuación política y la realidad jurídica

La Capital avanza con una nueva Secretaría destinada al ordenamiento y la convivencia ciudadana

La Capital avanza con una nueva Secretaría destinada al ordenamiento y la convivencia ciudadana

Parrilli en Tucumán: “Si Cristina no es candidata, en 2027 perderemos”

Parrilli en Tucumán: “Si Cristina no es candidata, en 2027 perderemos”

Científicos tucumanos buscan determinar si es posible sembrar quinoa en Marte o en la Luna

Científicos tucumanos buscan determinar si es posible sembrar quinoa en Marte o en la Luna

Comentarios