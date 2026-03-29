Gendarmes interceptaron un camión que transportaba 34.000 atados de cigarrillos de origen extranjero

Efectivos de la Sección “Chalicán” del Escuadrón 60 “San Pedro” se encontraban emplazados sobre el kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional N° 34, departamento de Ledesma, Jujuy, cuando fueron alertados sobre las maniobras bruscas que realizó el conductor de un camión Mercedes Benz con acoplado al momento del percatarse del dispositivo de la Fuerza.
Después de un seguimiento controlado, los funcionarios lograron interceptar el rodado y detectaron que el ciudadano tenía la documentación de la carga con irregularidades.
Los oficiales de Gendarmería contactaron a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que orientó la inspección de la carga en posible infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.
Los gendarmes requisaron el interior del semirremolque y contabilizaron un total de 34.000 paquetes de cigarrillos extranjeros, que no tenían el aval legal.
El operativo culminó con el decomiso de los atados de cigarrillos y del vehículo, como así el involucrado quedó supeditado a la causa.