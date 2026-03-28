Tucumán pisa fuerte en el Mundial de mountain bike

El frío cordillerano cala hondo en los pulmones, pero no alcanza para enfriar el fuego competitivo que distingue al mountain bike tucumano. En los senderos exigentes de los Nevados de Chillán, en Chile, donde la altura, la técnica y la resistencia se combinan en una prueba sin concesiones, los bikers del “Jardín de la República” volvieron a escribir una página dorada. En el arranque del Mundial Master de ciclismo de montaña, Tucumán no solo dijo presente: se hizo sentir con autoridad, carácter y resultados que hablan por sí solos.
Dos medallas de oro, una de plata y una de bronce marcaron una jornada inolvidable para la delegación tucumana, que volvió a demostrar por qué es una de las grandes potencias del mountain bike argentino. Pero más allá de los números, lo que se vio en los Nevados de Chillán fue una exhibición de pasión, resiliencia y amor por un deporte que en la provincia se vive con una intensidad especial.
Uno de los nombres propios del día fue el de María Sol Corrado Rocha. En la categoría Master B2, la tucumana se subió a lo más alto del podio con un tiempo de 1 hora, 20 minutos y 2 segundos, tras una actuación sólida y sin fisuras. Superó por 49 segundos a la chilena Elizabeth Scarlett Ruiz Henríquez, mientras que el tercer lugar también tuvo acento tucumano gracias a María Paula Varela, que completó una actuación colectiva sobresaliente.
“Estoy súper feliz con este logro. La verdad que es algo impensado”, confesó Corrado Rocha, todavía con la emoción a flor de piel. Su triunfo tuvo un condimento especial: llegó después de una semana muy complicada desde lo físico. “Estuve enferma desde el viernes pasado hasta el jueves. Pensé que no iba a tener las fuerzas necesarias para hacer una buena carrera, pero al final todo salió de la mejor manera”, contó.
Lejos de condicionarla, la adversidad pareció potenciarla. Supo leer el circuito, adaptarse a sus exigencias técnicas y encontrar el ritmo justo en cada tramo. “El circuito es estupendo. Con el correr de los días se hizo cada vez más técnico y eso me gustó mucho. Lo disfruté sin pensar en otra cosa. Cuando disfrutás lo que hacés, ya estás ganando más allá del resultado”, reflexionó.
Detrás de su victoria también hay una historia de equipo, de acompañamiento y de pequeños detalles cuidados al extremo. “Estoy muy agradecida con todos, especialmente con mi entrenador Carlos Medina, que también es mi pareja. A la distancia estuvo conmigo en todo momento, pendiente de cada detalle para que todo salga de la mejor manera”, destacó.
Actuaciones destacadas
Graciela Vargas (cuarta), Agustina Lobo (sexta), Adriana Carreño (undécima) y Soledad Varela (decimoséptima) fueron las otras tucumanas que compitieron en esta categoría.
Pero si lo de Corrado Rocha fue brillante, lo de Leila Luque en la categoría Master B1 no se quedó atrás. La biker, cordobesa de nacimiento pero tucumana por elección, se quedó con el oro tras completar el recorrido en 1 hora, 9 minutos y 49 segundos, sacándole casi tres minutos de ventaja a María Emilia Filgueira, campeona mundial en la edición pasada. El podio lo completó la neozelandesa Mary-Ann Moller.
“Yo represento a Tucumán y al mountain bike del NOA. Gracias a esta provincia crecí en este deporte. Me siento una tucumana más”, afirmó Luque, que hace 18 años eligió radicarse en la provincia y hoy es una de sus grandes referentes.
Su historia reciente tiene tintes de superación. Había dejado de competir y hace cuatro años decidió volver, impulsada por el desafío del Rally Trasmontaña. “De a poco empecé a agarrar ritmo, entrenando más, pero siempre priorizando el trabajo y la familia”, relató.
El Mundial apareció casi como una invitación inesperada, pero decisiva. “El año pasado, Sol Corrado me motivó para correr. Me metió esta carrera en la cabeza. Yo había corrido muchas pruebas internacionales, pero nunca un Mundial”, explicó. A partir de ahí, todo cambió: entrenamientos más intensos, objetivos claros y una motivación que también sirvió como sostén en un momento personal difícil. “Tener este objetivo me ayudó muchísimo”, reconoció.
En carrera, Luque no especuló. “La planteé de forma agresiva, sin mucha estrategia, a puro corazón. Sabía dónde tenía que estar adelante y me sentí cómoda desde el arranque”, detalló. Incluso, a poco de largar, comenzó a alcanzar a competidoras de categorías superiores que habían salido antes.
No fue un camino sencillo. “En la primera vuelta tuve muchos contratiempos, pero nunca bajé los brazos. Me lastimé la boca en un embotellamiento, rompí la zapatilla y perdí la caramañola con agua. Pero nunca perdí el foco. Seguí concentrada y al final pude festejar”, contó, emocionada.
El dominio tucumano no terminó ahí. En la misma categoría, María Emilia Filgueira se quedó con la medalla de plata, completando un 1-2 que reafirma el gran presente del mountain bike provincial en el plano internacional.
En otras categorías, también hubo actuaciones destacadas. Nerina Mirabal finalizó 13ª en Master A, en una competencia de altísimo nivel que fue ganada por la española Miriam Benítez Vera. Por su parte, Silvana Terranova se ubicó sexta en Master C1, donde el triunfo quedó en manos de otra española, Sandra Pastor.
Cerca del podio
Entre los varones, Adrián Calliera rozó el podio en Master C2. Terminó cuarto con un tiempo de 56 minutos y 22 segundos, a apenas dos minutos del tercer puesto. Fue una actuación muy sólida en una categoría sumamente competitiva. En esa misma divisional, Sergio Borrás fue décimo, Mario Ricardo Calabretta finalizó 15° y René Chaile 17°.
Luis León, en tanto, culminó en la undécima posición en Master D2, en una prueba que fue ganada por el estadounidense David Juárez.
El Mundial en los Nevados de Chillán recién comienza, pero Tucumán ya dejó su huella. Y lo hizo con una identidad clara: la del esfuerzo silencioso, la del sacrificio cotidiano y la de un grupo humano que entiende el deporte como una forma de vida.
La historia, sin embargo, todavía tiene capítulos por escribirse. En la jornada de hoy será el turno de nombres fuertes del mountain bike tucumano como Darío Gasco, Gabriel Quiroga, Luis Sigüenza, Leo García, Franco Velárdez, Juan Manuel Nardolillo, Sebastián Quiroga, Jorge Biazzo, Fabián Rocha, “Pepín” Villanueva, Matías Galindo y Claudio Brahim.
Ellos tomarán la posta en un escenario que ya demostró ser tan desafiante como inspirador. Con el envión de un inicio brillante, saldrán a buscar sus propias historias, sabiendo que detrás llevan no solo una camiseta, sino el peso simbólico de una provincia que respira mountain bike.