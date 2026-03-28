Tucumán pisa fuerte en el Mundial de mountain bike

El frío cordillerano cala hondo en los pulmones, pero no alcanza para enfriar el fuego competitivo que distingue al mountain bike tucumano. En los senderos exigentes de los Nevados de Chillán, en Chile, donde la altura, la técnica y la resistencia se combinan en una prueba sin concesiones, los bikers del “Jardín de la República” volvieron a escribir una página dorada. En el arranque del Mundial Master de ciclismo de montaña, Tucumán no solo dijo presente: se hizo sentir con autoridad, carácter y resultados que hablan por sí solos.