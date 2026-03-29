Proyectarán documentales sobre los vuelos de la muerte e hijos de desaparecidos

Dos películas se exhibirán hoy relacionadas con las actividades de concientización del Mes de la Memoria, y dentro de la semana donde se recuerdan los 50 años del golpe de Estado.
Con entrada gratuita, a las 20 y en Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), se proyectará el documental “Traslados”, dirigido por Nicolás Gil Lavedra, quien propone un enfoque orientado a explorar lo ocurrido con los vuelos de la muerte, donde detenidos desaparecidos eran arrojados vivos al Río de la Plata desde aviones de la Armada. El guión es de Gustavo Gersberg a partir de una investigación periodística realizada por Eduardo Anguita y Daniel Cecchini, sobre archivos inéditos, recreación de casos (entre los que figuran los asesinatos de monjas francesas Léonnie Duquet y Alice Domon) y testimonios de sobrevivientes de la ESMA, familiares de víctimas y especialistas en violaciones a los derechos humanos (como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel), para conformar un relato coral sobre el horror institucionalizado y acercar lo ocurrido a las nuevas generaciones.
En tanto, en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) se estrenará el cortometraje documental “Rompecabezas infinito”, a las 18 y con acceso libre. El filme es una producción de Andhes (Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) para retratar la historia de Emilio Guagnini y Pablo Gargiulo, hijos de desaparecidos y abogados en los juicios por crímenes de lesa humanidad, quienes exploran cómo se reconstruyen las historias atravesadas por la ausencia y se transforman en una acción social colectiva. “Entre recuerdos fragmentados, escenas de la vida cotidiana y el trabajo letrado, el filme propone una mirada íntima y generacional sobre la memoria y la justicia en el presente. En la proyección estarán los protagonistas y el equipo cinematográfico para dialogar con el público.
En el mismo lugar, ya transformado en Espacio Incaa, a las 20 elperfil cambiará totalmente y se verá “Playa de lobos”, de Javier Veiga y con Guillermo Francella y Dani Rovira, quienes -a partir de un encuentro casual- desarrollan una relación cargada de tensión, giros y sospechas cruzadas, con una propuesta de asesinato de por medio. Con ritmo de comedia negra, la trama se desarrolla en Fuerteventura, en las Islas Canarias españolas.