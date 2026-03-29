Proyectarán documentales sobre los vuelos de la muerte e hijos de desaparecidos

Con entrada gratuita, a las 20 y en Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), se proyectará el documental “Traslados”, dirigido por Nicolás Gil Lavedra, quien propone un enfoque orientado a explorar lo ocurrido con los vuelos de la muerte, donde detenidos desaparecidos eran arrojados vivos al Río de la Plata desde aviones de la Armada. El guión es de Gustavo Gersberg a partir de una investigación periodística realizada por Eduardo Anguita y Daniel Cecchini, sobre archivos inéditos, recreación de casos (entre los que figuran los asesinatos de monjas francesas Léonnie Duquet y Alice Domon) y testimonios de sobrevivientes de la ESMA, familiares de víctimas y especialistas en violaciones a los derechos humanos (como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel), para conformar un relato coral sobre el horror institucionalizado y acercar lo ocurrido a las nuevas generaciones.