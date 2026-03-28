Vendaval "Verdinegro": Tucumán Rugby arrolló a Mendoza RC en el debut del Torneo del Interior A

Dos minutos después, tras una presión asfixiante y un uso inteligente del pie por parte del “10”, Nicolás López González encontró el espacio para zambullirse en el ingoal. Con la conversión de Berarducci, que tuvo una tarde perfecta (registró un total de 17 puntos y no falló ni un solo envío a los postes), el tablero ya marcaba un 10-0 que se sentía totalmente justo. El equipo blanco no lograba hacer pie y la indisciplina volvió a castigarlo: un nuevo penal derivó en un lineout: de allí surgió una obtención limpia y la guinda terminó en manos de Mateo Pasquini, que hizo gala de su velocidad para estirar la ventaja a 17-0 cuando el reloj apenas marcaba los 8 minutos.