Estudiantes ya tiene rival en la Liga Argentina: se medirá ante Salta Basket en la Reclasificación

Luego de completar la fase regular, Estudiantes ya conoce su camino en la postemporada de la Liga Argentina de Básquet. El conjunto tucumano finalizó en la décima ubicación de la Conferencia Norte con un récord equilibrado de 16 victorias y 16 derrotas, tras caer en su última presentación ante Rivadavia de Mendoza por 88 a 82.
En ese cierre de etapa, el norteamericano Joe Hampton ratificó su gran presente al convertir 49 puntos en la gira mendocina, consolidándose como la principal carta ofensiva del equipo dirigido por Fabricio Espósito. Ahora, el desafío será mayor al enfrentar en la llave de reclasificación a Salta Basket, equipo que terminó séptimo con un registro de 18 triunfos y 14 caídas.
Antecedentes y claves de cara a la serie con Salta Básquet
A pesar de la diferencia en las posiciones finales, los antecedentes inmediatos favorecen al equipo tucumano. Durante la fase regular, la "Cebra" se impuso en los dos enfrentamientos ante los salteños, con victorias por 85 a 84 como visitante y 69 a 66 en el Jardín de la República.
Para esta instancia de definiciones, el cuerpo técnico buscará recuperar la regularidad en los cuatro cuartos del juego. El rendimiento del quinteto inicial, compuesto por Elias Cave, Javier Bollo, Santiago Capelli, Juan Cruz Rodríguez y el mencionado Hampton, será vital para las aspiraciones del club, sumado al aporte de piezas de recambio como Patricio Aranda, Federico Pedano y Matías Bichara.
Cronograma de la serie
Debido a su mejor posición en la tabla, Salta Basket contará con la ventaja de localía en esta serie al mejor de cinco partidos. El plantel tucumano retomará hoy los entrenamientos en su estadio y viajará el martes hacia la vecina provincia para dar inicio a la llave.
El primer juego se disputará el miércoles 1 de abril en el Polideportivo Delmi de Salta, mientras que el segundo encuentro tendrá lugar en el mismo escenario el viernes 3 de abril. La serie se trasladará a Tucumán para el tercer juego el martes 7 de abril y, en caso de ser necesario, un cuarto partido se jugará el jueves 9 también en suelo tucumano. Si la paridad persiste, el quinto y definitivo duelo se llevará a cabo el domingo 12 de abril en Salta.