Estudiantes ya tiene rival en la Liga Argentina: se medirá ante Salta Basket en la Reclasificación

El primer juego se disputará el miércoles 1 de abril en el Polideportivo Delmi de Salta, mientras que el segundo encuentro tendrá lugar en el mismo escenario el viernes 3 de abril. La serie se trasladará a Tucumán para el tercer juego el martes 7 de abril y, en caso de ser necesario, un cuarto partido se jugará el jueves 9 también en suelo tucumano. Si la paridad persiste, el quinto y definitivo duelo se llevará a cabo el domingo 12 de abril en Salta.