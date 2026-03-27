Hampton brilló y Estudiantes dio un paso clave en la Liga Argentina

En una noche clave en la recta final de la fase regular, Estudiantes consiguió un triunfo contundente como visitante y mantuvo vivas sus aspiraciones de cara a la Reclasificación. Con una actuación sobresaliente del norteamericano Joe Hampton, el conjunto albinegro se impuso por 102-89 frente a Huracán Las Heras en Mendoza.
El inicio del encuentro fue determinante para el desarrollo posterior. Hampton protagonizó un primer cuarto sencillamente brillante: anotó 25 puntos con una eficacia impactante y se convirtió en una pesadilla para la defensa local. Con ese impulso, Estudiantes tomó rápidamente el control del marcador en un trámite de alto goleo, cerrando los primeros diez minutos en ventaja.
Lejos de relajarse, la visita sostuvo su intensidad en el segundo período y continuó ampliando diferencias, apoyado en una ofensiva fluida y certera. Con buenos porcentajes desde el perímetro y una circulación efectiva del balón, el equipo logró irse al descanso largo con una ventaja de diez puntos, reflejo de su dominio.
El segundo tiempo sostuvo la tónica
En el complemento, Estudiantes mantuvo el orden y la concentración. Sin permitir reacción del rival, administró la diferencia con inteligencia y volvió a imponerse en el tercer cuarto, dejando el juego prácticamente encaminado. La solidez colectiva fue otro de los puntos altos, con varios jugadores aportando en doble dígito y acompañando el goleo del extranjero.
El último segmento mostró a un equipo seguro, que no dejó margen para sorpresas y terminó de sellar una victoria merecida. La alta efectividad desde la línea de tres puntos, con un notable 51%, fue uno de los factores clave para sostener la superioridad durante toda la noche.
Hampton cerró su planilla con 33 puntos, en lo que significó su mejor actuación con la camiseta de Estudiantes y una de las más destacadas de la temporada. En el conjunto local, el más destacado fue Samuel DeSouza, con 28 unidades y 11 rebotes, bien acompañado por Octavio Lagger, que sumó 19.
Con este resultado, Estudiantes sumó su segunda victoria consecutiva y llegará con buen impulso anímico al cierre de la fase regular, donde enfrentará hoy a Rivadavia Básquet, desde las 21.30. El objetivo será claro: ganar y esperar la victoria de Comunicaciones (Corrientes) de local ante Jujuy Básquet. Si se dan ambos resultados, se quedará con la localía en la próxima instancia.