¿Existen la buena y la mala suerte?

La creencia en la suerte está ligada a supersticiones con raíces históricas. El viernes, por ejemplo, fue considerado de mal augurio en la Mesopotamia y, para los cristianos, es el día de la crucifixión de Jesús. Mayo también fue visto como un mes desfavorable porque los romanos hacían ofrendas a los muertos. Aún hoy, algunos evitan casarse o viajar en ese mes.