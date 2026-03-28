La luz solar y una alimentación correcta es el dúo que hay que potenciar para tener bienestar

El punto máximo de actividad del sistema digestivo es al mediodía. El pico metabólico demanda un almuerzo fuerte, entre las 12 y las 14. Los alimentos “pesados” como legumbres y carnes son más fáciles de digerir, además el cuerpo tiene toda la tarde para descomponer esas proteínas y grasas. Después de las 18, el metabolismo empieza a ralentizarse. La sensibilidad a la insulina disminuye. Es cuando hay que evitar azúcares y harinas blancas. Consumir mucha energía de noche suele terminar en almacenamiento (grasa) porque el cuerpo se prepara para reparar tejidos, no para quemar combustible.