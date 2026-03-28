La verdad sobre ingerir salvado en el desayuno

¿En qué punto es fantástico comer fibra por la mañana?

La ciencia indica que evita picos de glucosa. El salvado hace que el azúcar de otros alimentos (como el de una fruta o el pan) pase a la sangre de forma mucho más lenta, dando energía estable. Lo que conviene hacer en caso de que el salvado sea del agrado del paladar en el desayuno, específicamente, tiene que ver con la hidratación. Adaptarla teniendo en cuenta que el salvado absorbe muchísima agua; con poco líquido, puede causar el efecto contrario (estreñimiento), un vaso grande de agua es lo ideal para acompañar la ingesta de salvado.