Liliana Villanueva: “Los muy orgullosos o soberbios no se quedaban en el taller de Hebe”

-Los rusos influyeron mucho en mis lecturas. Esto tiene que ver con una mirada distinta hacia el mundo y un trabajo más compasivo con los personajes. Se trata de crear personajes vivos, no de esos que son solo máscaras huecas rellenas con las opiniones del autor o autora. Pero Hebe no hablaba de personajes vivos, en el sentido de que tienen vida, pero alguna vez recordó a su maestro que le decía que un buen texto estaba vivo y uno malo estaba muerto. Eso aparece en el capítulo final sobre El taller… Hebe daba a Anton Chejov, pero no lo trabajó como autor dentro de una escuela sino que se leían sus cuentos, los cuadernos de notas. A Míjael Chéjov lo trató en una época, después se cansó y lo dejó. A la (Nina) Berbérova, como cuento en esta edición, la trabajó solo una vez. Si no recuerdo mal éramos pocos en el taller o puede que estuviera sola, o con una compañera. Como no la repitió no fue incorporada a los talleres posteriores. A Hebe no le importaban las escuelas literarias, trabajaba los contenidos según las necesidades del taller. Su elección de los textos era un poco fortuita, azarosa, nunca desde la sistematización literaria.