“Puedo aportarle marca, pero también juego”: la opción que vuelve a escena en San Martín para el duelo contra Madryn

Justamente sobre esa experiencia reciente en la mitad de la cancha, el defensor contó que le dejó una sensación positiva. “El otro día me tocó ingresar en el medio y la verdad es que fue una buena experiencia para mí y para mi carrera, porque también pude jugar en otra posición. Andrés me pidió que lo hiciera con tranquilidad, que me soltara con confianza, que no me desordenara demasiado y que aportara tanto en la marca como en el juego”, remarcó “Guille” Rodríguez. No es un detalle menor: en esa indicación aparece bastante de lo que pretende Yllana: futbolistas obedientes tácticamente, pero también capaces de intervenir con claridad cuando el equipo tiene la pelota.