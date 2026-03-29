El regreso del hombre noventoso

Cómo lograr el estilo noventoso en 2026

Más que copiar looks, se trata de entender la lógica detrás. El punto de partida está en los básicos. Remeras lisas —blancas, negras o grises—, jeans rectos sin roturas, pantalones simples. Es ese uniforme que en los 90 parecía no tener esfuerzo, pero que funcionaba siempre. Como esas imágenes de Brad Pitt en jean y remera blanca, caminando sin más, y aun así marcando estilo. La clave está en cómo se combinan.