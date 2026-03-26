Tucumán Central busca reafirmar su buen inicio en Chaco

Tucumán Central ya tiene todo listo para afrontar su segundo compromiso en el Torneo Federal A. El equipo tucumano viajará a Resistencia con la confianza que le dio el triunfo en el debut y con la intención de sostener su buen arranque cuando enfrente este sábado, desde las 16, a Defensores de Puerto Vilelas en cancha de Sarmiento, por la segunda fecha del Grupo 2.