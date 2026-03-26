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Tucumán Central busca reafirmar su buen inicio en Chaco

El equipo de Walter Arrieta visitará a Defensores de Puerto Vilelas con el mismo once del debut y la intención de sostener el rendimiento que le dio la primera victoria.

FEDERAL A. El equipo de Villa Alem empezó con pie derecho en la tercera categoría del fútbol argentino. FEDERAL A. El equipo de Villa Alem empezó con pie derecho en la tercera categoría del fútbol argentino.
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Tucumán Central ya tiene todo listo para afrontar su segundo compromiso en el Torneo Federal A. El equipo tucumano viajará a Resistencia con la confianza que le dio el triunfo en el debut y con la intención de sostener su buen arranque cuando enfrente este sábado, desde las 16, a Defensores de Puerto Vilelas en cancha de Sarmiento, por la segunda fecha del Grupo 2.

La última práctica se desarrolló bajo una tenue llovizna y estuvo marcada por la intensidad. El entrenador Walter Arrieta dirigió los trabajos de los titulares, mientras que sus asistentes, Damián Valdez y Sergio Lobo, se encargaron de los suplentes. Durante toda la jornada, el DT hizo hincapié en los ajustes tácticos, tanto en ataque como en defensa, buscando afinar detalles de cara al compromiso.

Tras el entrenamiento, el plantel se reunió para organizar la logística del viaje. La delegación partió pasada la medianoche rumbo a Chaco, donde realizará una activación liviana el viernes por la tarde para mitigar el desgaste del traslado y llegar en óptimas condiciones al partido.

En lo futbolístico, Arrieta decidió mantener la base que respondió en el estreno ante Bartolomé Mitre. El equipo formará con Daniel Moyano; Agustín Smith, Franco Barrera, Nahuel Duarte, Ezequiel Martínez; Matías Smith, Matías Perdigón, César Abregú; Brahian Collante, Benjamín Ruiz Rodríguez y Daniel Gómez.

“Creo que ellos van a querer buscar el partido por lo que perdieron en la primera fecha ante San Martín de Formosa. Habrá que estar concentrados, ser inteligentes a la hora de jugar y ser efectivos. Tendremos que aguantar, hacer nuestro juego y aprovechar la desesperación de ellos, que saldrán a buscar”, contó Barrera, capitán del equipo.

ÚLTIMO HOMBRE. El arquero del equipo, Daniel Moyano, durante el encuentro frente a Mitre de Posadas. ÚLTIMO HOMBRE. El arquero del equipo, Daniel Moyano, durante el encuentro frente a Mitre de Posadas.

Por su parte, el arquero Moyano también analizó el desafío que se avecina. “Será un partido duro contra un gran rival, con buenos jugadores. Pero nosotros siempre vamos a dar pelea con nuestras armas. Ojalá podamos hacer un partido perfecto como en el debut. Lo fundamental es jugarlo como una final, sin dar una pelota por perdida, algo que siempre nos caracterizó”, relató.

El plantel viajará con una delegación numerosa, compuesta por más de 30 personas, incluidos 21 futbolistas. Además de los titulares, integran la nómina Néstor Tonini, Ronaldo Romero, Mauricio Bustos, Felipe Estrada, Valentín Montenegro, Guillermo Abregú, Lucas Sánchez, Damián Ovejero, Lautaro Herrera y Carlos Juárez.

El cuerpo técnico está encabezado por Walter Arrieta y lo acompañan Lucas Inorio, Damián Valdez y Sergio Lobo como ayudantes de campo. Los preparadores físicos son Sebastián del Carril y Paulina Gómez Nacul, mientras que Rodrigo Moreno se desempeña como kinesiólogo. Completan la delegación los utileros, el coordinador Juan Luján, la presidenta Soledad González y la jefa de prensa Luciana Ramón.

Con un clima de confianza y unidad, Tucumán Central afrontará este nuevo desafío fuera de casa con un objetivo claro: sumar nuevamente y consolidar su arranque en el torneo.

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