La Selección argentina le ganó a Mauritania, pero preocupa su nivel de cara al Mundial 2026

“El partido no fue bueno, esa es la verdad. El equipo no estuvo bien, hay que decirlo. Pero está bien que esto pase ahora: son cosas que hay que trabajar y corregir. Podemos jugar mucho mejor. No hay rivales fáciles hoy, pero esto que pasó nos sirve. No creo que el equipo se haya relajado”, dijo el técnico Lionel Scaloni.