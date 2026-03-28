A rodar, mi vida: una pareja de tucumanos dará la vuelta al país en una Yamaha XTZ 250

La aventura puede tomar miles de formas y, en las rutas argentinas, es cada vez más frecuente la aventura sobre dos ruedas. El objetivo final para Natalia Majolli, de 28 años, y Eduardo Lemme, de 29, es hacer parada en las 23 provincias argentinas a bordo de su moto Yamaha XTZ 250. Partieron de Tucumán hace poco más de dos semanas con un plan tan ambicioso como esperado. Hace siete años están en pareja. Formalizaron la relación, como no podía ser de otro modo, en una de sus travesías. Pero no una cualquiera. “Nos pusimos de novios en un viaje que hicimos a Amaicha y Salta y el viaje lo fuimos haciendo a dedo, porque siempre nos gustó ese estilo”, cuenta “Nati”.
Las fechas, en sus mentes, no son tan precisas. Su plan guarda la misma característica. No tienen una agenda precisa y cronometrada, ni mucho menos un itinerario fijo. Solo saben que quieren estar en el litoral en invierno por las temperaturas más amigables en relación al resto del país. En su estadía en Catamarca –la primera provincia que tocaron– decidieron hacer camino hacia La Rioja. Lo que sí tienen como un norte marcado es que quieren cumplir un sueño y disfrutar de cada momento ahora que son jóvenes y no tienen la responsabilidad de una familia a cargo. Estiman que concretar su rodada les tomará entre un año y medio y dos. Después, quieren mucho más.
La vuelta gasolera al país en una Yamaha XTZ 250
Lo que tienen de energías y ganas se compensa con lo que llevan a cuestas. Un baúl, dos alforjas grandes y dos pequeñas son todo el cargamento con que cuentan. Tienen lo indispensable para vivir. Una carpa, bolsas de dormir, colchones inflables, anafe y ollas. “Tenemos lo mínimo de ropa: dos remeras, un par de zapatillas, dos pantalones y dos camperas que nos vamos intercambiando”, cuenta “Edu”. “Sí o sí queríamos comprar ropa con protección para cuidarnos a nosotros”, agrega Majolli y detalla que los trajes que llevan pueden hacer la diferencia ante cualquier incidente. Además, son indispensables las herramientas de la moto que compraron especialmente para este gran viaje.
En lo que no escatimaron en sus primeras 24 horas desde la partida fue en emociones. Una caravana de amigos y familiares nostálgicos los acompañaron hasta desde la capital hasta Acheral, desde donde continuaron solos. “No lo podíamos creer, porque sabíamos que nos íbamos, pero tener toda la moto equipada y estar despidiéndonos fue un montonazo, muy movilizante”, asegura “Nati” conmovida.
La primera noche la pasaron en San José, una localidad del municipio de Santa María en Catamarca. Con el corazón revuelto y el cuerpo cansado, armaron la carpa para pasar su primer sueño aventurero. “Todos los días hay gente que tiende y distiende la cama. Nosotros vamos a armar la carpa, inflar los colchones, desarmar la carpa y desinflar los colchones todos los días. Es lo que elegimos”, reflexionan, casi a coro.
Una vida segura a cambio de un sueño
Elegir la moto implicó, necesariamente, abandonar otras cosas. Una familia querida, un trabajo seguro y una vida ya conocida. La noticia de la travesía no fue recibida con el mismo entusiasmo por el entorno familiar. Las lágrimas y negaciones no faltaron durante algunas semanas. Pero la idea poco a poco fue acomodándose en el ideal de los Lemme-Majolli.
Hace tres años el plan empezó a gestarse; hace dos, con ahorros de años, lograron comprar la Yamaha. Lemme cuenta que su novia guarda dinero desde la adolescencia. “Para un proyecto de vida”, justifica ella. Él, en cambio, empezó a ahorrar en cuanto llegó la propuesta. “Me dijo: ‘Vamos de viaje’. Y yo recién ponía un peso en el chanchito”, relata entre risas.
En medio, cuando la idea ya daba vueltas en sus cabezas, debieron afrontar algunos sucesos que los llevaron a posponer la salida. Uno de ellos fue una compleja operación de hombro que le tomó a Lemme un año de recuperación; otro, la apertura de una bicicletería propia para recaudar más fondos para el viaje. Cada afronta implicó una disminución en los ahorros que hacía tambalear el proyecto inicial. Hasta que decidieron dejar todo y poner fecha fija a la partida.
“Soy trabajadora social, estaba trabajando en el Servicio Penitenciario de Tucumán y en un hogar de adultos mayores”, dice Majolli. Por su parte, Lemme dejó la bicicletería y también los trabajos y arreglos que hacía en el taller que había montado en su casa. “Nunca nos gustó la rutina, no nos sentíamos cómodos”, asegura él. Para fortalecer esos ahorros, llevan consigo stickers y collares que ofrecen en las plazas y paradas a las que llegan.
La travesía recién empieza. Reconocen que para emprender este proyecto, el desapego a lo material fue fundamental. En cambio, eligen priorizar las vivencias y experiencias. Mientras pasean, la calidez de la gente en los pueblos que visitan se convierte en uno de sus refugios. En Londres, Catamarca, la municipalidad los invitó a hospedarse algunos días. Como muestra de agradecimiento, registran los paisajes y las actividades turísticas que ofrece el lugar. Para llegar a todo el país y dar a conocer su andada, crearon su perfil de Instagram, @momentoderodar, y planean ampliar su llegada en redes sociales en las próximas provincias que marquen en su check list.