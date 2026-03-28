A rodar, mi vida: una pareja de tucumanos dará la vuelta al país en una Yamaha XTZ 250

Las fechas, en sus mentes, no son tan precisas. Su plan guarda la misma característica. No tienen una agenda precisa y cronometrada, ni mucho menos un itinerario fijo. Solo saben que quieren estar en el litoral en invierno por las temperaturas más amigables en relación al resto del país. En su estadía en Catamarca –la primera provincia que tocaron– decidieron hacer camino hacia La Rioja. Lo que sí tienen como un norte marcado es que quieren cumplir un sueño y disfrutar de cada momento ahora que son jóvenes y no tienen la responsabilidad de una familia a cargo. Estiman que concretar su rodada les tomará entre un año y medio y dos. Después, quieren mucho más.