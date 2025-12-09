Los 10 lugares para hacer turismo de aventura en Argentina

La playa y la montaña son los sitios más tradicionales en las vacaciones de verano. Pero Argentina, un país que cubre todas las superficies y climas posibles, tiene cientos de opciones para disfrutar. Entre las ofertas más tentadoras para romper con la rutina está el turismo de aventura y un influencer de viajes compartió 10 lugares a los que considera que hay que llegar al menos una vez en la vida.