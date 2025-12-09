Los 10 lugares para hacer turismo de aventura en Argentina

La playa y la montaña son los sitios más tradicionales en las vacaciones de verano. Pero Argentina, un país que cubre todas las superficies y climas posibles, tiene cientos de opciones para disfrutar. Entre las ofertas más tentadoras para romper con la rutina está el turismo de aventura y un influencer de viajes compartió 10 lugares a los que considera que hay que llegar al menos una vez en la vida.
El instagrammer Guido Rodríguez –@gui10road en Instagram– es conocido por recorrer Argentina en una casa rodante junto a sus perros. En sus paseos a través de las provincias, aprovecha para compartir las mejores opciones, los sitios más interesantes y las reseñas sobre cada una de las experiencias que tiene.
Por eso uno de los últimos hilos de X se hizo viral en estas semanas. En su selección incluyó deportes, paseos y caminos que pueden practicarse en diferentes provincias.
Turismo de aventura: los 10 lugares que hay que visitar
1. Rodríguez inició su top 10 por dos destinos del Norte argentino. En primer lugar recomendó practicar carrovelismo en Barreal de Arauco, a 90 kilómetros de la capital de La Rioja. Allí descubrió “una planicie arcillosa de 7 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho” que puede recorrer a toda velocidad en unos vehículos diseñados para ser guiados por el viento en la vela.
2. El segundo puesto fue para el bungee jumping que ofrece Salta en el dique Cabra Corral. “Se pueden hacer distintas actividades acuáticas”, destacó. Además del salto desde un puente de 40 metros de altura hacia el dique, también hay paseos en botes y otras opciones para agregar.
3. Más hacia el sur, los ríos de Mendoza son escenario ideal para el rafting y la tirolesa. La localidad de Potrerillos, a 70 kilómetros de la capital, es la elegida para este tipo de actividades.
4. En Santa Cruz se encuentra la cuarta recomendación de Rodríguez: escalar un glaciar. “Desde El Chaltén salen excursiones para caminar y escalar sobre el glaciar Viedma. Una experiencia técnica pero accesible, rodeada de paredes de hielo azul”, describió en su publicación.
5. Regresando al norte, el sandboard en Catamarca es una de las propuestas más tentadoras. Las Dunas de Tatón se ofrecen para deslizar sobre tablas diseñadas para la arena. Las montañas gigantes con largas pendientes permiten acceder a vistas privilegiadas del desierto catamarqueño.
6. Del otro lado del país, hacia el este, recomienda hacer un paseo en piragua o kayak, una actividad de navegación acuática que puede hacerse sobre cuerpos tranquilos o bravos. Desde Fortín La Soledad salen las excursiones por el Bañado La Estrella. Las pequeñas embarcaciones pasean entre aves y yacarés propios de la fauna autóctona.
7. La sexta recomendación repite provincia, porque La Rioja ofrece las cabalgatas más intensas con los paisajes montañosos y arcillosos, de mesetas, subidas y bajadas recubiertas por una vegetación entrecortada que permite mezclar el verde con el naranja. Aicuña, a 8 kilómetros de la Cuesta de Miranda, es “un pueblo mágico y natural”, según Rodríguez.
8. Para empezar con el cierre del top 10, en el octavo puesto recomienda los paseos en lancha y los avistajes desde Puerto Madryn, Chubut. Las excursiones llegan hasta donde están las ballenas, los delfines, los lobos y aves marinas.
9. En el noveno puesto propone un destino más de la Patagonia. Pero cruza nuevamente hacia el lado oeste, casi en el límite con Chile, para plantear el Camino de los Siete Lagos como el escenario perfecto para hacer mountain bike en Neuquén.
10. Por último, no excluye a San Juan, sino que recomienda hacer kitesurf en la Cuesta del Viento, donde también hay otros deportes acuáticos como windsurf, kayak y canotaje. “Viento constante y agua limpia. Spot número uno en Argentina para estas actividades”, señala.