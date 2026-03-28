80 metros y un espectáculo visual: la cascada más alta del NOA está en Tucumán

La aventura comienza en las cercanías del viejo dique Los Pizarro, atravesando primero campos de citrus y soja antes de que la selva se cierre por completo. Luego se debe trepar y cruzar vertientes, donde es fundamental estar atento al camino. Si bien no es un ascenso de alta montaña, existen tramos donde las señales pueden desdibujarse entre la vegetación. Por ello, es indispensable realizar la travesía con un guía turístico habilitado o en compañía de lugareños, ya que la densidad del monte tucumano puede desorientar incluso al más atento.