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El tiempo en Tucumán: se espera un sábado caluroso, con chaparrones y máxima de 30°C

La temperatura mínima fue de 19°C. El SMN anticipa lluvias intermitentes hacia la tarde y la noche.

TUCUMÁN. Se espera un fin de semana con temperaturas superiores a los 30°C. TUCUMÁN. Se espera un fin de semana con temperaturas superiores a los 30°C. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO.
Hace 1 Hs

El pasado 21 de marzo el otoño se instaló en Tucumán con jornadas templadas y agradables, pero el calor no se despide. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado volverán las temperaturas elevadas.

La jornada comenzó con cielo nublado, presencia de neblina y una humedad que llegó al 97%. La temperatura mínima registrada fue de 19°C, con viento del norte a 6 km/h y una visibilidad reducida a ocho kilómetros.

Con el correr de las horas, el informe anticipa un ascenso térmico sostenido hasta llegar a los 30°C por la tarde. Sin embargo, la inestabilidad también dirá presente: se esperan chaparrones hacia la tarde y la noche, lo que podría generar un cierre de jornada con lluvias intermitentes.

Para el domingo, el panorama será similar. La mínima se ubicaría en 23°C y la máxima en 31°C, en un día que se presentará mayormente nublado. Hacia la tarde, nuevamente, podrían registrarse chaparrones, manteniendo el patrón de inestabilidad.

El tiempo en Tucumán para los próximos días 

El inicio de la semana no marcará grandes cambios. El lunes arrancaría con una mínima de 21°C y una máxima de 33°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y probabilidad de lluvias hacia la tarde-noche.

En tanto, el martes continuaría con condiciones muy parecidas: la mínima subiría a 22°C, mientras que la máxima se mantendría en 33°C. A diferencia de los días previos, no se esperan precipitaciones, lo que podría dar un leve respiro en medio de una seguidilla de jornadas cálidas e inestables.

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