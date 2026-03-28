HOBIT: El pequeño dispositivo celular que controlará la salud las 24 horas

Aunque todavía falta para que llegue a los humanos, de dejar de ser experimental, le pondría fin al problema del olvido. Uno de los mayores desafíos de la medicina moderna no es la falta de fármacos, sino la constancia. A muchos pacientes les cuesta cumplir con horarios estrictos o dosis variadas, un problema que se agrava en afecciones crónicas.