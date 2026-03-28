El debate sobre la “feminidad” en el deporte

La historia ya mostró los riesgos de ese camino. Durante décadas, los controles de feminidad expusieron a atletas a situaciones invasivas, humillantes y, en muchos casos, injustas. La ciencia evolucionó, el debate social también, y el propio organismo que hoy impulsa la medida había decidido abandonar esos métodos. Que vuelvan no es un dato menor: es, en cierto modo, una señal de época. Pero más allá del plano global, hay otra dimensión que no siempre se menciona: la desigualdad. Porque no todas las deportistas tienen las mismas herramientas para atravesar este tipo de exigencias. Los estudios genéticos, los procesos médicos, las apelaciones legales implican recursos económicos, acceso a especialistas y tiempo. En regiones donde el deporte femenino aún se sostiene con esfuerzo personal, esas condiciones pueden transformarse en una barrera silenciosa.