El debate sobre la “feminidad” en el deporte

Durante años, el deporte femenino avanzó en una dirección que parecía irreversible: más participación, más visibilidad, más reconocimiento. No fue un camino lineal ni sencillo, pero había una sensación compartida de progreso. Por eso, cuando el Comité Olímpico Internacional decide reintroducir los test genéticos de “feminidad”, el debate retrocede a una pregunta incómoda que muchos creían saldada.
A simple vista, la medida puede parecer lejana. Sin embargo, como suele ocurrir con las reglas del deporte, lo que se define arriba termina filtrándose hacia abajo. Las decisiones del alto rendimiento no quedan encapsuladas: bajan, se adaptan, se reinterpretan y, finalmente, impactan en todos los niveles. En ese sentido, el nuevo criterio no solo redefine quién puede competir. También instala una lógica: la de someter el cuerpo de las mujeres a una verificación constante. Una sospecha que no aparece en el deporte masculino con la misma intensidad. Porque lo que está en juego no es únicamente una cuestión científica -sobre la que, además, no hay consenso claro- sino también una construcción cultural sobre qué significa ser mujer en el deporte.
La historia ya mostró los riesgos de ese camino. Durante décadas, los controles de feminidad expusieron a atletas a situaciones invasivas, humillantes y, en muchos casos, injustas. La ciencia evolucionó, el debate social también, y el propio organismo que hoy impulsa la medida había decidido abandonar esos métodos. Que vuelvan no es un dato menor: es, en cierto modo, una señal de época. Pero más allá del plano global, hay otra dimensión que no siempre se menciona: la desigualdad. Porque no todas las deportistas tienen las mismas herramientas para atravesar este tipo de exigencias. Los estudios genéticos, los procesos médicos, las apelaciones legales implican recursos económicos, acceso a especialistas y tiempo. En regiones donde el deporte femenino aún se sostiene con esfuerzo personal, esas condiciones pueden transformarse en una barrera silenciosa.
Así, una norma pensada para la alta competencia puede terminar ampliando brechas en niveles mucho más amplios. No solo entre quiénes pueden cumplir con los requisitos y quiénes no, sino también entre países, regiones y realidades deportivas.
Frente a este escenario, la discusión no debería limitarse a aceptar o rechazar una medida, sino a pensar alternativas. Una de ellas podría ser avanzar hacia criterios más específicos por disciplina, basados en evidencia concreta sobre el rendimiento y no en definiciones generales del sexo biológico. Otra, fortalecer instancias independientes de evaluación científica, con procesos transparentes y accesibles, que eviten que las decisiones queden en manos de organismos que no exponen sus fundamentos.
También aparece una dimensión clave: garantizar que cualquier regulación contemple el acceso equitativo a los estudios y resguarde la privacidad y la dignidad de las deportistas. Sin esas condiciones, cualquier norma corre el riesgo de transformarse en un filtro más que en una herramienta de justicia deportiva.
El problema, entonces, no se agota en la pregunta sobre quién debe competir. La discusión es más profunda: qué tipo de deporte se está construyendo. Uno que busca incluir y ampliar, o uno que vuelve a establecer límites estrictos sobre los cuerpos y sus definiciones.