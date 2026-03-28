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Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos

Este producto se posiciona como una alternativa accesible para lograr una limpieza profunda.

Usar vinagre en el hogar. Usar vinagre en el hogar.
Hace 1 Hs

En los hogares, los pisos representan una de las superficies más expuestas al tránsito diario. El paso constante de personas, sumado a la presencia de mascotas, favorece la acumulación de polvo, humedad y olores que ingresan desde la calle o desde espacios comunes, especialmente en edificios.

Frente a esta situación, especialistas en bienestar y mantenimiento del hogar destacan el uso del vinagre blanco como una solución eficaz para mejorar la higiene y el ambiente en estos espacios.

Según explican, este producto se posiciona como una alternativa accesible para lograr una limpieza profunda. Su principal virtud está en su composición ácida, que permite eliminar bacterias y microorganismos de manera directa. A diferencia de muchos limpiadores tradicionales que solo enmascaran los olores con fragancias artificiales, el vinagre actúa como un desodorizante natural, neutralizando los malos olores desde su origen.

De este modo, cumple una doble función: desinfecta las superficies y contribuye a purificar el aire, mejorando la calidad del ambiente.

Su uso resulta especialmente recomendable en zonas de ingreso, donde suele concentrarse la suciedad proveniente del exterior, como la que traen los zapatos, bolsos u otros objetos. Además, al no contener químicos agresivos ni componentes sintéticos, ofrece una limpieza más segura en comparación con productos comerciales, consignó La Nación. 

Este aspecto cobra especial relevancia en hogares donde conviven niños, mascotas o personas con alergias, ya que evita la incorporación de sustancias potencialmente tóxicas en el entorno cotidiano.

Tendencia 

La elección del vinagre blanco responde, en definitiva, a una tendencia creciente hacia métodos de limpieza más saludables y conscientes. Estas prácticas buscan mantener la higiene del hogar sin comprometer la calidad del ambiente interno, especialmente en áreas clave como los accesos, donde la suciedad y la humedad suelen concentrarse.

Por su sencillez de uso y efectividad, este método se presenta como una opción práctica para sostener la limpieza diaria y preservar el bienestar dentro del hogar.

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