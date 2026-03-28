Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos

Según explican, este producto se posiciona como una alternativa accesible para lograr una limpieza profunda. Su principal virtud está en su composición ácida, que permite eliminar bacterias y microorganismos de manera directa. A diferencia de muchos limpiadores tradicionales que solo enmascaran los olores con fragancias artificiales, el vinagre actúa como un desodorizante natural, neutralizando los malos olores desde su origen.