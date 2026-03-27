"Chiqui" Tapia fue abucheado y silbado en la previa de Argentina-Mauritania en La Bombonera

No hubo una explicación única ni oficial para ese rechazo, pero el contexto ayuda a entenderlo. La AFA había fijado entradas con valores de entre $90.000 y $490.000 para un amistoso ante Mauritania, un rival ubicado en el puesto 115 del ranking FIFA, y además el partido apareció como plan de emergencia luego de la cancelación de la Finalissima con España por la falta de acuerdo entre AFA, Conmebol, UEFA y la federación española sobre sede y fecha. En otras palabras, la gente fue a ver a la Selección, pero el clima ya venía cargado por decisiones que muchos hinchas venían discutiendo.