Secciones
EconomíaRural

Sugieren medir la viabilidad seminal pre y poscosecha

Este parámetro permite determinar si las semillas de un lote están efectivamente vivas y tienen capacidad de originar una nueva planta.

Sugieren medir la viabilidad seminal pre y poscosecha
Hace 8 Hs

La calidad de la semilla es uno de los pilares que condiciona el resultado de cualquier cultivo de soja, aunque muchas veces su evaluación se realiza de manera tardía o incompleta. Especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) advierten que medir la viabilidad antes y después de la cosecha permite anticipar problemas y tomar decisiones estratégicas para garantizar un buen inicio del ciclo.

En ese contexto, la viabilidad de las semillas se posiciona como el indicador más importante. Este parámetro permite determinar si las semillas de un lote están efectivamente vivas y tienen capacidad de originar una nueva planta. Contar con este dato en etapas tempranas posibilita definir si un lote es apto para la siembra o si presenta limitaciones que podrían comprometer el establecimiento del cultivo.

“El primer atributo de calidad cuyo valor es importante conocer es la viabilidad del lote de semillas, es decir, la condición de ‘estar vivas’ de cada una de las semillas que lo componen”, explicó Carina Gallo, especialista del INTA Oliveros. Añadió que el análisis no solo verifica si la semilla está viva, sino que también evalúa su estado físico y fisiológico. Para que una planta se establezca correctamente en el campo, las estructuras embrionarias deben mantenerse íntegras y saludables. De lo contrario, pueden registrarse fallas en la implantación, nacimientos desuniformes y pérdidas de plantas que afectan directamente el rendimiento.

Temas Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La economía argentina creció 4,4% en 2025: ¿qué sectores impulsaron la suba?

La economía argentina creció 4,4% en 2025: ¿qué sectores impulsaron la suba?

Golazo y lágrimas: Aranda tuvo su bautismo en la red con Boca

Golazo y lágrimas: Aranda tuvo su bautismo en la red con Boca

Lo más popular
Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona
1

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

¿Te recibiste hace poco? Santander y Fundación Carolina lanzan un programa para formarte en Europa
2

¿Te recibiste hace poco? Santander y Fundación Carolina lanzan un programa para formarte en Europa

Las primeras productoras de Luzu TV darán una masterclass de streaming en Tucumán: fecha y detalles
3

Las primeras productoras de Luzu TV darán una masterclass de streaming en Tucumán: fecha y detalles

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop
4

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo
5

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo

“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos
6

“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos

Más Noticias
Estudió una carrera tradicional, le sumó IA y creó una consultora para ayudar empresas tucumanas

Estudió una carrera tradicional, le sumó IA y creó una consultora para ayudar empresas tucumanas

“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos

“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos

Cómo acceder a becas de hasta el 100% del arancel en la Di Tella en 2026

Cómo acceder a becas de hasta el 100% del arancel en la Di Tella en 2026

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo

El destino de Carla Guzmán va “Según soplan los vientos”

El destino de Carla Guzmán va “Según soplan los vientos”

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios