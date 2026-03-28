Sugieren medir la viabilidad seminal pre y poscosecha

“El primer atributo de calidad cuyo valor es importante conocer es la viabilidad del lote de semillas, es decir, la condición de ‘estar vivas’ de cada una de las semillas que lo componen”, explicó Carina Gallo, especialista del INTA Oliveros. Añadió que el análisis no solo verifica si la semilla está viva, sino que también evalúa su estado físico y fisiológico. Para que una planta se establezca correctamente en el campo, las estructuras embrionarias deben mantenerse íntegras y saludables. De lo contrario, pueden registrarse fallas en la implantación, nacimientos desuniformes y pérdidas de plantas que afectan directamente el rendimiento.