Mochilas por la paz: el desgarrador homenaje de la selección de Irán a las víctimas del ataque a la escuela primaria

Turquía fue el escenario de una imagen que hoy da la vuelta al mundo y trasciende lo estrictamente deportivo. Durante la ceremonia de los himnos en el duelo frente a Nigeria, los jugadores de la selección de Irán colocaron frente a ellos pequeñas mochilas escolares de colores rosa y púrpura, simbolizando a los niños que perdieron la vida en el ataque con misiles del pasado 28 de febrero. Aquella tragedia, que dejó un saldo de más de 165 víctimas fatales, ha generado un cruce de acusaciones internacionales donde el gobierno iraní señala directamente a fuerzas estadounidenses, mientras que tanto Estados Unidos como Israel han negado tajantemente su responsabilidad en el hecho que ya es investigado por la ONU.