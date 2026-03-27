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Mochilas por la paz: el desgarrador homenaje de la selección de Irán a las víctimas del ataque a la escuela primaria

En medio de la tensión geopolítica, el seleccionado iraní utilizó su amistoso ante Nigeria en Turquía para recordar a los más de 165 fallecidos en la tragedia del 28 de febrero.

Mochilas por la paz: el desgarrador homenaje de la selección de Irán a las víctimas del ataque a la escuela primaria
Hace 1 Hs

Turquía fue el escenario de una imagen que hoy da la vuelta al mundo y trasciende lo estrictamente deportivo. Durante la ceremonia de los himnos en el duelo frente a Nigeria, los jugadores de la selección de Irán colocaron frente a ellos pequeñas mochilas escolares de colores rosa y púrpura, simbolizando a los niños que perdieron la vida en el ataque con misiles del pasado 28 de febrero. Aquella tragedia, que dejó un saldo de más de 165 víctimas fatales, ha generado un cruce de acusaciones internacionales donde el gobierno iraní señala directamente a fuerzas estadounidenses, mientras que tanto Estados Unidos como Israel han negado tajantemente su responsabilidad en el hecho que ya es investigado por la ONU.

Este gesto de luto, reforzado por el uso de brazaletes negros durante los noventa minutos, se produce en un clima de extrema incertidumbre de cara al Mundial 2026. A pesar de haber logrado la clasificación, la delegación iraní ha solicitado formalmente a la FIFA —a través de su embajador en Ciudad de México— trasladar sus partidos de la fase de grupos de Estados Unidos a México, citando serias preocupaciones de seguridad tras declaraciones del presidente Donald Trump. Sin embargo, la respuesta de Gianni Infantino ha sido firme al rechazar cualquier cambio de sede, asegurando que el torneo debe desarrollarse bajo el cronograma original, lo que deja al equipo persa en una posición diplomática sumamente delicada a solo meses del inicio de la competencia.

Presión interna y el caso Azmoun

En el plano interno, la selección tampoco encuentra calma. El poder judicial de Irán ha amenazado recientemente con confiscar los bienes de su máxima estrella, Sardar Azmoun, en el marco de una ofensiva contra celebridades que se han mostrado críticas con el régimen. Esta persecución a los referentes del plantel añade una capa extra de estrés a un equipo que ya lidia con la posibilidad de un boicot o de jugar en territorio considerado hostil por sus autoridades.

En lo que respecta al juego, el amistoso terminó con una ajustada victoria de Nigeria por 2-1, pero el resultado final quedó en un segundo plano frente a una selección que parece estar jugando mucho más que un torneo de fútbol. Irán hoy carga con el dolor de su pueblo y la incertidumbre de un futuro político que amenaza con empañar su participación en la cita máxima del fútbol mundial.

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