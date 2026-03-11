Secciones
DeportesFútbol

Irán no jugaría el Mundial 2026: el gobierno aseguró que “no hay condiciones para participar”

La escalada del conflicto en Medio Oriente y la situación política interna condicionan la presencia del seleccionado en la Copa del Mundo.

Irán no jugaría el Mundial 2026: el gobierno aseguró que “no hay condiciones para participar”
Hace 1 Hs

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección de su país no participará en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La postura del gobierno se da en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y tras el ataque armado en el que murió el líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrido el pasado 28 de febrero.

El funcionario explicó que el contexto actual hace imposible que el seleccionado pueda competir en el torneo. “Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, sostuvo Donyamali en declaraciones televisivas, al referirse a la situación política y militar que atraviesa el país.

En caso de concretarse la decisión, Irán no disputaría los encuentros correspondientes a la fase de grupos del Mundial. El equipo asiático tenía programados tres partidos en territorio estadounidense: dos en Los Ángeles y uno en Seattle, donde debía enfrentar a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El conflicto también impactó en el ambiente del fútbol iraní. El presidente de la federación local, Mehdi Taj, había cuestionado previamente la posibilidad de competir en Estados Unidos en medio del clima político. “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”, expresó el dirigente.

Qué dice el reglamento de la FIFA

Si finalmente Irán decide retirarse del torneo, el reglamento de la FIFA contempla sanciones económicas y disciplinarias para la federación que renuncie a participar. Además, la plaza podría ser ocupada por otra selección asiática, lo que modificaría el panorama de clasificación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Temas IránEl PaísSelección iraní de fútbolAsiaEstados UnidosAlí JameneiMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crece la incertidumbre: la UEFA no analiza sedes alternativas a Qatar para la Finalissima entre Argentina y España

Crece la incertidumbre: la UEFA no analiza sedes alternativas a Qatar para la Finalissima entre Argentina y España

De la selección paraguaya a una causa por narcotráfico: la caída de un exarquero de la Albirroja

De la selección paraguaya a una causa por narcotráfico: la caída de un exarquero de la "Albirroja"

Jugó en la Selección, fue compañero de Messi y se retiró tras jugar el Regional Federal Amateur

Jugó en la Selección, fue compañero de Messi y se retiró tras jugar el Regional Federal Amateur

Volvió el fútbol a Qatar: ¿dónde se jugará la Finalissima entre Argentina y España?

Volvió el fútbol a Qatar: ¿dónde se jugará la Finalissima entre Argentina y España?

El mensaje de Neymar a Rodrygo tras la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026

El mensaje de Neymar a Rodrygo tras la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026

Lo más popular
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
3

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
4

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas
5

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija
6

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Más Noticias
Sorpresa en la Libertadores: Botafogo quedó afuera y cambia el escenario para Boca y River

Sorpresa en la Libertadores: Botafogo quedó afuera y cambia el escenario para Boca y River

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Comentarios