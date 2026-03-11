Irán no jugaría el Mundial 2026: el gobierno aseguró que “no hay condiciones para participar”

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección de su país no participará en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La postura del gobierno se da en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y tras el ataque armado en el que murió el líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrido el pasado 28 de febrero.
El funcionario explicó que el contexto actual hace imposible que el seleccionado pueda competir en el torneo. “Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, sostuvo Donyamali en declaraciones televisivas, al referirse a la situación política y militar que atraviesa el país.
En caso de concretarse la decisión, Irán no disputaría los encuentros correspondientes a la fase de grupos del Mundial. El equipo asiático tenía programados tres partidos en territorio estadounidense: dos en Los Ángeles y uno en Seattle, donde debía enfrentar a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.
El conflicto también impactó en el ambiente del fútbol iraní. El presidente de la federación local, Mehdi Taj, había cuestionado previamente la posibilidad de competir en Estados Unidos en medio del clima político. “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”, expresó el dirigente.
Qué dice el reglamento de la FIFA
Si finalmente Irán decide retirarse del torneo, el reglamento de la FIFA contempla sanciones económicas y disciplinarias para la federación que renuncie a participar. Además, la plaza podría ser ocupada por otra selección asiática, lo que modificaría el panorama de clasificación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.