Irán no jugaría el Mundial 2026: el gobierno aseguró que “no hay condiciones para participar”

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección de su país no participará en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La postura del gobierno se da en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y tras el ataque armado en el que murió el líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrido el pasado 28 de febrero.