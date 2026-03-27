Messi tendrá una tribuna con su nombre en el nuevo estadio de Inter de Miami

Inter Miami decidió dar un paso poco habitual en el mundo del fútbol: homenajear a un jugador en plena vigencia. El club confirmó que una de las tribunas de su nuevo estadio, el Nu Stadium, llevará el nombre de Lionel Messi, su máxima figura y emblema desde su llegada en 2023.
El anuncio fue realizado a través de un video difundido en redes sociales, donde la institución buscó reflejar la magnitud del impacto del rosarino tanto dentro como fuera de la cancha. “Primero tuvieron su nombre los buscadores de talento. Después, miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos, recién nacidos, pieles, reverencias, fantasías, plegarias, abrazos, lágrimas, gritos. Y desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre”, expresó el mensaje institucional.
La tribuna, denominada Leo Messi Stand, estará ubicada en la grada este del estadio y abarcará distintas secciones tanto del anillo inferior como superior, lo que la convierte en un sector central dentro del diseño del nuevo recinto que el club construye en Florida.
A veces, ciertas cosas no deben esperar. pic.twitter.com/OfRwCiEXN6— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 27, 2026
Desde Inter Miami remarcaron que se trata de un homenaje que rompe con los esquemas tradicionales del fútbol. “Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo”, señalaron desde la institución.
La inauguración oficial del estadio está prevista para el 4 de abril, cuando Inter Miami reciba a Austin FC en el marco de la MLS. Además, el club adelantó que los hinchas que ocupen ese sector contarán con experiencias especiales y sorpresas exclusivas, en un intento por potenciar el ambiente y reforzar el vínculo entre el público y su principal figura.
El reconocimiento no es casual. Desde la llegada de Messi, Inter Miami experimentó un crecimiento significativo en todos los aspectos: deportivo, institucional y mediático. El equipo logró sus primeros títulos y elevó su nivel competitivo, mientras que la liga estadounidense ganó visibilidad a nivel global.
En términos individuales, el rosarino también dejó números contundentes, con una alta producción de goles y asistencias que lo consolidaron como el eje del equipo. Sin embargo, más allá de las estadísticas, el club puso el foco en lo que genera cada vez que entra al campo de juego, un fenómeno que trasciende lo estrictamente deportivo.
El nuevo estadio busca posicionarse como un ícono dentro de la MLS y del fútbol en Estados Unidos. En ese contexto, la Leo Messi Stand aparece como uno de los principales atractivos de un proyecto que apunta a combinar espectáculo, identidad y proyección internacional.
El gesto de Inter Miami encuentra un antecedente cercano en Argentina. A mediados de 2025, Newell’s Old Boys también había homenajeado a Messi al bautizar una de las tribunas del estadio Marcelo Bielsa con su nombre completo. Ahora, en Estados Unidos, el reconocimiento adquiere una dimensión distinta, marcada por el presente activo de un futbolista que sigue haciendo historia.