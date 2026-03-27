Messi tendrá una tribuna con su nombre en el nuevo estadio de Inter de Miami

Desde Inter Miami remarcaron que se trata de un homenaje que rompe con los esquemas tradicionales del fútbol. “Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo”, señalaron desde la institución.