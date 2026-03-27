Concepción: prorrogan la prisión preventiva de un joven acusado de robar en una vivienda

Un joven de 25 años, conocido como “Atilio”, continuará detenido en el marco de una causa por robo agravado por efracción ocurrido en noviembre de 2025 en la ciudad de Concepción. La medida fue dispuesta este viernes luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara extender la prisión preventiva ante el riesgo de fuga y la existencia de múltiples causas en trámite contra el imputado.