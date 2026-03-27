Concepción: prorrogan la prisión preventiva de un joven acusado de robar en una vivienda

Un joven de 25 años, conocido como “Atilio”, continuará detenido en el marco de una causa por robo agravado por efracción ocurrido en noviembre de 2025 en la ciudad de Concepción. La medida fue dispuesta este viernes luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara extender la prisión preventiva ante el riesgo de fuga y la existencia de múltiples causas en trámite contra el imputado.
La resolución fue obtenida por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Concepción, dirigida por Héctor Fabián Assad. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Alejandro Diéguez fundamentó el pedido al señalar la necesidad de garantizar la sujeción del acusado al proceso, teniendo en cuenta que la investigación ya se encuentra en condiciones de ser elevada a juicio.
El hecho
Según la acusación, el 20 de noviembre de 2025, alrededor de las 19:30, el imputado llegó en motocicleta a una vivienda ubicada en calle José Haimes al 2700. Tras constatar que no había moradores, ingresó al domicilio y forzó la puerta de una habitación, provocando daños en las bisagras para acceder al interior.
Del lugar sustrajo una desmalezadora, una planchita de pelo y un teléfono celular. Diez minutos después, salió de la vivienda, cargó los objetos en el rodado y se dio a la fuga.
Riesgos procesales
Al exponer los fundamentos del pedido, la Fiscalía puso el acento en el riesgo de fuga. “El imputado posee numerosas causas en trámite, lo que evidencia una conducta que dificulta asegurar su comparecencia en las instancias finales del proceso”, sostuvo Diéguez.
Asimismo, el representante del MPF informó que la etapa investigativa se encuentra concluida y que existen conversaciones con la defensa para avanzar en un posible acuerdo de juicio abreviado con pena de cumplimiento efectivo.
En ese contexto, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al planteo fiscal y dispuso la prórroga de la prisión preventiva por un plazo de 20 días.