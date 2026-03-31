Emprende U llega a Tucumán con una convocatoria para estudiantes de 16 a 25 años

La Universidad Nacional de Tucumán será parte este año de una nueva edición del concurso Emprende U, una iniciativa federal que busca impulsar el talento joven en todo el país. El lanzamiento oficial de las inscripciones será el 1 de abril de 2026, en un evento virtual que reunirá a seis universidades en simultáneo.
La propuesta convoca a estudiantes de entre 16 y 25 años a transformar sus ideas en proyectos innovadores, con el acompañamiento de especialistas y espacios de formación pensados para el desarrollo emprendedor.
Qué es Emprende U y quiénes participan
Emprende U es un concurso que conecta a universidades de distintas provincias con un objetivo común: potenciar ideas jóvenes y convertirlas en proyectos con impacto.
En esta edición participarán:
- Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza)
- Universidad Nacional de Córdoba
- Universidad Nacional del Nordeste (Chaco y Corrientes)
- Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe)
- Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe)
- Universidad Nacional de Tucumán
La incorporación de Tucumán refuerza la idea de una red federal que apuesta por la innovación y el desarrollo de proyectos desde distintas regiones del país.
Cómo es la convocatoria y qué ofrece
El programa está abierto tanto a estudiantes secundarios como universitarios. No es necesario tener experiencia previa ni un proyecto avanzado: también pueden sumarse quienes tengan una idea inicial o interés en emprender.
A lo largo del proceso, los participantes acceden a:
- Capacitaciones en innovación y desarrollo de proyectos
- Mentorías con especialistas
- Espacios de trabajo colaborativo
- Vinculación con otros jóvenes de distintas provincias
El objetivo es acompañar cada idea en su crecimiento, brindando herramientas concretas para que pueda convertirse en un proyecto viable.
Cuándo y dónde es el lanzamiento
El evento de apertura se realizará el 1 de abril en formato virtual y será transmitido en vivo a través del Instagram oficial de @concursoemprendeU.
Durante la transmisión se presentarán los detalles del programa, las etapas del concurso y el proceso de inscripción. A partir de ese momento, quedará habilitada la postulación para quienes quieran participar.
Quiénes pueden anotarse
La convocatoria está dirigida a jóvenes que cumplan con estos requisitos:
- Tener entre 16 y 25 años
- Ser estudiante secundario o universitario
- Residir en alguna de las provincias participantes (incluida Tucumán)
La inscripción será online y se espera que incluya la presentación de datos personales y una idea o motivación para participar.
Una red que apuesta al futuro
Con esta nueva edición, Emprende U busca seguir consolidándose como un espacio donde las ideas jóvenes encuentran acompañamiento y oportunidades de crecimiento.
Para Tucumán, sumarse a esta red implica abrir nuevas puertas a estudiantes que quieren innovar, crear y conectar con otros proyectos del país. Porque, en un contexto donde emprender también es aprender, la propuesta invita a dar ese primer paso.